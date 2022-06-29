Россияне хотят окружить Лисичанск: карта боевых действий по состоянию на 29 июня

В Украине продолжается 126-й день полномасштабного российского вторжения. Наши защитники и защитницы продолжают давать мощный отпор врагу и наносить ему колоссальные потери.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины рассказали актуальную информацию о ситуации на фронте. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на востоке нашего государства.

Актуально Россияне сосредоточились на Лисичанске: карта боевых действий по состоянию на 30 июня

Ситуация на Севере

На Волынском на Полесском направлениях Беларусь продолжает проверку боевой готовности своих войск. До 16 июля в Гомельской области продлится проведение сборов военнообязанных с организацией обучения.

С территории Беларуси сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине.

На Северском направлении оккупанты удерживают в районе границы до 3 батальонно-тактических групп. Кроме того, продолжается обстрел Черниговской и Сумской областей с территории России. Возле границы с Сумской областью россияне развернули "Град", чтобы атаковать украинскую территорию.

Ситуация на Востоке

На Харьковском направлении россияне сосредоточились на удержании занятых позиций и пытаются вести воздушную разведку.

Основные усилия врага на Славянском направлении сосредоточены на штурмовых действиях, чтобы выйти на границы Богородичное – Краснополье, затем наступать на Барвенково и Славянск.

Кроме того, оккупанты ведут штурмовые действия на Лисичанском и Бахмутском направлениях. Основной целью врага является оцепление города Лисичанск.



Ситуация на Востоке на 29 июня / Скриншот

На Лисичанском и Бахмутском направлениях россияне проводят наступательные действия. На последнем оккупанты имеют частичный успех, закрепляются в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 возле Углегорской ТЭС. Россияне усилились одной батальонно-тактической группой.

На Новопавловском направлении оккупанты также решили усилиться двумя батальонно-тактическими группами, которые перебросили с других направлений.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных наступательных действий оккупанты не вели.

Ситуация на Юге

На Южнобужском и Таврическом направлениях основные силы оккупанты сосредоточили на удержании своих позиций, чтобы не допустить контрнаступление Вооруженных Сил.

На Криворожском направлении оккупанты усилились одной батальонно-тактической группой. В то же время в Николаевской области россияне развернули дополнительную зенитную ракетную батарею С-300ВМ.



Карта боевых действий на 29 июня / Скриншот