Что происходит в Херсонской области и где наступают оккупанты: карта боевых действий 29 октября

Российские оккупанты не отказываются от мечтаний о захвате всей Украины. Поэтому они до сих пор активно наступают на Востоке и готовятся к обороне на Юге.

Российские войска пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях и пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Попытки наступления врага и успехи ВСУ: Что происходит на фронте

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 3 населенных пунктов: Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области.

Враги обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

Однако Силы обороны Украины держатся и наносят врагу значительные потери:

В районе населенного пункта Майорск накануне было уничтожено около 300 оккупантов, готовившихся к очередному нападению. Еще около 60 легкораненых враги доставили на следующий день в медицинские учреждения временно оккупированного города Горловка.

В населенном пункте Червонопоповка Луганской области уничтожены до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Кроме этого, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО врага. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один вражеский БпЛА.

Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.

Карта боевых действий онлайн:

За день россияне обстреляли более 35 населенных пунктов

За прошедшие сутки россияне нанесли 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 35 населенных пунктов. Среди них – Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давыдов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарцы Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов: Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области;

оккупанты били из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов: Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области; на Слобожанском направлении – с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов: Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелецкое и Чугуновка;

– с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов: Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелецкое и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов: Берестово, Невское, Спорное, Ольговка и Новоегоровка;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов: Берестово, Невское, Спорное, Ольговка и Новоегоровка; на Бахмутском направлении вели обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов: Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещиевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка;

вели обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов: Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещиевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов: Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское.

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов: Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское. На Новопавловском и Запорожском направлениях противник нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах Великой Новоселки, Времовки, Гуляйполя, Железнодорожного и Павловки.

противник нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах Великой Новоселки, Времовки, Гуляйполя, Железнодорожного и Павловки. На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил около 20 вылетов БПЛА разных типов.

Что происходит на Херсонщине

В населенном пункте Берислав Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома. До сих пор продолжается так называемая "эвакуация" оккупантов из временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений.

Из больниц Херсона россияне вывозят все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются уезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.

Россияне не имеют успехов на фронте

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный рассказал, что несмотря на увеличение количества военных и соответственно атак, россияне все равно не имеют успехов на фронте.

Россияне действительно не продвигаются на фронте, в частности в Донецкой области, хотя прокремлевские пропагандисты наоборот отчитываются о мнимых успехах. Эксперты из Института изучения войны считают, что это делается для поднятия морального духа мобилизованных и для усиления статуса Евгения Пригожина.

Недавно в России заявили о якобы окончании мобилизации. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что это ненадолго, ведь на фронт отправляют совсем неподготовленных "мобиков". Они скоро кончатся, а Кремль будет искать другие возможности, чтобы продолжить войну.

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