ВСУ разгромили подразделение россиян и нанесли потери: карта боевых действий на 29 ноября

Враг продолжает обстреливать мирное население и наступать на нескольких направлениях фронта. Однако ВСУ мужественно защищают границы государства и отбивают атаки оккупантов.

Какая ситуация по всем направлениям фронта – сообщил Генеральный штаб ВСУ. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий на 29 ноября.

К теме ВСУ отбили атаки и уничтожили важный объект россиян: карта боевых действий на 28 ноября

Россияне цинично обстреливают Украину

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Белогоровка, Яковлевка, Первомайское, Опытное, Невельское, Красногоровка Донецкой области.

Враг нанес 9 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Какая сейчас ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении минометные и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Сеньковка Черниговской области и Середина Буда, Нововолодимировка, Рожковичи Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелы из минометов и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник держит оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Бологовка, Каменка, Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневого поражения из танков и артиллерии потерпели объекты в районах населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Новогоровка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Фиксируются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны Украины и районам населенных пунктов Запорожской области, недалеко от линии столкновения. Ракетные удары врага получила гражданская инфраструктура города Днепр.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Не прекращают артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе города Херсона.

Карта боевых действий на 29 ноября

Враг несет огромные потери

Подтверждено поражение района расположения одного из подразделений российских оккупационных войск в городе Сватово Луганской области. По предварительной информации, потери врага составляют до 20 военнослужащих погибшими и более 30 – ранеными.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, за минувшие сутки украинские военные сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24.

Напомним, что недавно украинские десантники уничтожили оккупантов и заняли их позицию возле Бахмута.

Достойно внимания – Украинский "БУК М-1" обнаружил и уничтожил очередную цель: смотрите видео