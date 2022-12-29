На Запорожье ВСУ разгромили оккупантов, потери – более 200: карта боевых действий на 29 декабря

Российские боевики не оставляют попыток продвинуться в Донецкой области. Даже огромные потери не останавливают оккупантов.

Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 29 декабря доложили в Генштабе ВСУ. 24 канал покажет карту боевых действий.

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Враг продолжает бить по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 30 авиационных и 7 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков. Также оккупанты совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских БпЛА. 11 этих дронов наши защитники сбили.

Сколько атак отбили ВСУ

Подразделения ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа.

Какая сейчас ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гремячка и Липовка Черниговской области; Зноб-Трубчевск, Чернацкое, Искрисковщина, Будки и Запсилье Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Красное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Старица, Терновая, Новомлынск и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Синковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Диброва – Луганской, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это – Спорное, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы возле Времовки, Великой Новоселки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстреляны районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Малиновка, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области и Республиканец, Казацкое и Львово на Херсонщине. Вновь от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Олешков и Херсона. Есть пострадавшие среди мирных граждан.

Карта боевых действий на 29 декабря

Оккупанты несут огромные потери на войне

27 декабря в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области потери оккупантов составили 3 единицы военной техники разного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными. Информация о погибших уточняется.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пять пунктов управления, три района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.

Как ВСУ мощно уничтожают врага