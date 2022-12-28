Корреспондент из Запорожья в эфире 24 канала рассказал о словах военных. Они сообщали, что невозможно было ездить и ходить. "Это был самый мокрый день в моей жизни" – отметил один из защитников.

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Конечно, в таких условиях не сильно побегаешь, поскольку на каждый сапог через 5 минут налипнет грязи весом в 5 – 10 килограммов. Однако дождь никак не мешает работать украинской артиллерии, которая уже имеет целый список удачных впечатлений.

Мы знаем и Генштаб подтверждает, что в селе Новобелозерка, неподалеку от Энергодара, осетины хотели попраздновать 50-летие своего командира. Собралось много народа и об этом знали не только осетины,

– рассказал корреспондент.

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"На этом праздновании убитыми и ранеными стали до 100 оккупантов. При чем среди них 15 – это сотрудники ФСБ. Как говорят россияне, "красиво погуляли", – добавил корреспондент.

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