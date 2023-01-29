Россия наступает на Донбассе и обороняется на Юге: карта боевых действий на 29 января

Россия готовится к новому великому наступлению и продолжает активные действия на Донбассе. Также оккупанты активизировались на Юге, в частности на Запорожском направлении.

Оккупанты продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону.

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Также за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 32 авиационных удара и совершили более 65 обстрелов из РСЗО. В частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Силы обороны отразили атаки оккупантов на Донбассе

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Диброва и Белогоровка Луганской области.

Силы обороны остановили оккупантов в Луганской области: карта боевых действий

Кроме того, Силы обороны отразили атаки россиян в районе населенных пунктов Ямполовка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Новомихайловка, Водяное, Марьинка, Победа и Угледар на Донетчине.

Россияне наступают на Бахмут: карта боевых действий

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено.

без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина-Буда, Муравейня, Бачевск, Будивельное, Волковка, Волфино и Юнаковка на Сумщине.

противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасиловка, Середина-Буда, Муравейня, Бачевск, Будивельное, Волковка, Волфино и Юнаковка на Сумщине. На Слобожанском направлении минометные и артиллерийские обстрелы нанесли по районам населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Двуречная, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Тернова, Стрелечье и Купянск Харьковской области.

минометные и артиллерийские обстрелы нанесли по районам населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Глубокое, Казачья Лопань, Двуречная, Варваровка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Нескучное, Тернова, Стрелечье и Купянск Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской области, Новоселовское – в Луганской области и Берестово – в Донецкой.

враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской области, Новоселовское – в Луганской области и Берестово – в Донецкой. На Лиманском направлении обстреляли Макеевку, Краснопоповку и Диброву в Луганской области.

обстреляли Макеевку, Краснопоповку и Диброву в Луганской области. На Бахмутском направлении под огневое поражение попали районы 21 населенного пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменное, Раздоловка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещеевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

под огневое поражение попали районы 21 населенного пункта, в частности, Спорное, Белая Гора, Верхнекаменное, Раздоловка, Бахмут, Нью-Йорк, Клещеевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка.

под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Первомайское и Новомихайловка. На Новопавловском направлении враг обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области.

враг обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области. На Запорожском направлении под огневое влияние попали 19 населенных пунктов. Среди них – Времьевка и Новополь на Донетчине и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

под огневое влияние попали 19 населенных пунктов. Среди них – Времьевка и Новополь на Донетчине и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Степное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области. На Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Отрадокаменка, Понятовка, Республиканец, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.

Силы обороны мощно отработали по оккупантам

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов.

Кроме того, наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника, 6 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и радиоэлектронную станцию.

Отметим, что общие боевые потери России на 29 января составляют 126 160 военных. Только за прошедшие сутки было уничтожено еще 650 захватчиков.