Российские оккупанты продвинулись вблизи 5 населенных пунктов: обновленная карта Deep State

Российские войска не прекращают атаковать на фронте. Враг имел продвижение возле 5 населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулся враг

Вражеские силы не отказываются от намерения захватить украинские территории. Аналитики DeepState обновили карту в половине 11 часов утра 3 мая.

По их данным, оккупанты продвинулись вблизи 5 населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Надиевки, Андреевки, Тарасовки, Богдановки и Шевченко,

– говорится в сообщении.

Захватчики продвинулись возле Надиевки: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись вблизи Андреевки: смотрите на карте

Агрессор продвинулся возле Тарасовки: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись вблизи Богдановки: смотрите карте

Россияне продвинулись возле Шевченко: смотрите на карте

К слову, по данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 101 авиаудара, в частности, сбросил 183 КАБ. Кроме этого, совершил почти 6700 обстрелов, из них 131 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2694 дроны-камикадзе.