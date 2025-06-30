Более 130 атак, активные обстрелы на двух направлениях, давление возле Покровска: карта фронта 30 июня

В Украине начались 1223 сутки полномасштабной войны, которую начала Россия. В общем, за прошедшие сутки на фронте удалось зафиксировать 137 боестолкновений.

Активные бои продолжались на сразу нескольких направлениях фронта, больше всего из них – на Покровском. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте была за прошедшие сутки

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях враг нанес 11 авиационных ударов, совершил 352 обстрела. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 7 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении состоялось 5 атак захватчиков. Остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское, в Серебрянском лесу и в сторону Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголово.

Россияне атаковали возле Грековки: смотрите на карте

На Северском направлении успешно остановили 4 вражеские атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 5 боестолкновений вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 7 атак в районах Дачного, Торецка, Яблоновки.

На Покровском направлении остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Ореховое, Удачное, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Алексеевка и в направлениях Владимировки, Новопавловки.

Противник наступал в направлении Орехового: смотрите на карте

На Новопавловском направлении противник совершил 14 атак в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Багатырь, Шевченко, Веселое, Новополь и Ривнополь.

Оккупанты давят на Новополь: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают 2 наступательные действия вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло 4 боевых столкновения, противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг совершил 5 неудачных попыток продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, суммарные потери противника уже превысили 1 020 010. Всего за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать 1070 человек.