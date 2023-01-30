Враг пытается наступать сразу на четырех направлениях: карта боевых действий по состоянию на 30 января

Российские оккупанты продолжают атаковать территорию Украины. Самая тяжелая ситуация в Донбассе, где враг пытается наступать.

Как наши военные мощно противостоят врагу и как меняется ситуация на поле бои – читайте в материале 24 Канала.

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Ракетные обстрелы не утихают

За прошедшие сутки оккупанты нанесли авиационный и 3 ракетных удара, один из которых – по Харькову. Также враг совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населенным пунктам. К сожалению, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Какая ситуация на фронтах

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

Из минометов и артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов:

Хреновка и Красный Хутор Черниговской области;

Волфине, Писаревка и Запсилья – Сумской;

Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово, Волчанск, Бударки и Новомлынск Харьковской области.

Восток

Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое в Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Ольшана, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленая Роща, Вишневое в Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области. На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная и Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области.

огневого поражения потерпели Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная и Диброва Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области. На Бахмутском направлении от огневого воздействия пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

от огневого воздействия пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении во вражеский артиллерийский огонь попали Северное, Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

во вражеский артиллерийский огонь попали Северное, Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленко, Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

Юг

В Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении российские оккупанты обстреляли пригород и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Достижение наших ВСУ за сутки

Наша авиация в течение 29 января нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

2 радиолокационных станции,

склад боеприпасов,

один другой важный объект противника.

Противник и дальше терпит потери. В один из местных моргов Горловки Донецкой области, только 28 января, привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

По состоянию на 30 января наши защитники уже ликвидировали 126 650 оккупантов. Только за минувшие сутки денацифицировали 490 врагов. Кроме того, каждый день россияне теряют огромное количество техники.