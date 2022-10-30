ВСУ отбили 10 атак россиян в Донецкой области: карта боевых действий по состоянию на 30 октября

В Украине по состоянию на 30 октября продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты прилагают максимальные усилия, чтобы захватить Бахмут и всю Донецкую область.

Актуальную информацию о ситуации на фронте рассказали в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Оккупанты продолжают сосредотачивать свои усилия на сдерживании наступления украинских войск и пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Российские обстрелы

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 23 авиационных удара и более 100 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня. Из-за вражеских обстрелов пострадали более 45 населенных пунктов, среди которых Славянск, Северск, Запорожье и Новоалександровка.

На разных направлениях фронта оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты возле линии разграничения из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков, в частности от вражеского огня пострадали:

на Северском направлении – Рожковичи, Будки, Мезеновка, Фотовиж и Мирополье;

– Рожковичи, Будки, Мезеновка, Фотовиж и Мирополье; на Слобожанском направлении – Терновая, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелечья и Чугуновка;

– Терновая, Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Каменка, Фиголевка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелечья и Чугуновка; на Купянском и Лиманском направлениях – Кисловка, Крахмальное, Грековка, Заречное, Новоегоровка, Берестовое, Невское, Ольговка, Терны, Торское и Ямполовка;

– Кисловка, Крахмальное, Грековка, Заречное, Новоегоровка, Берестовое, Невское, Ольговка, Терны, Торское и Ямполовка; на Бахмутском направлении – Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Отрадовка, Опытное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка;

– Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Звановка, Северск, Зеленополье, Соледар, Отрадовка, Опытное, Нью-Йорк, Васюковка, Серебрянка и Яковлевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытное;

– Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытное; на Новопавловском направлении – Времовка, Угледар, Егоровка, Никольское, Новоукраинка, Павловка и Пречистовка;

– Времовка, Угледар, Егоровка, Никольское, Новоукраинка, Павловка и Пречистовка; на Запорожском направлении – Гуляйполе, Новое, Дорожнянка, Зализничное, Зеленый Гай, Темировка, Ольговское и Червоное;

– Гуляйполе, Новое, Дорожнянка, Зализничное, Зеленый Гай, Темировка, Ольговское и Червоное; на Южнобугском направлении пострадали около 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения, а также Никополь и Высшетарасовка Днепропетровской области и Гавриловка в Херсонской области.

Успехи ВСУ и отраженные атаки врага

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы отбили вражеские атаки в районах ряда населенных пунктов Донецкой области, в частности:

Яковлевки;

Бахмута;

Бахмутского;

Александрополя;

Каменки;

Авдеевки;

Первомайского;

Красногоровки;

Марьинки;

Новомихайловки.

Ситуация в Донецкой области / Карта Deep State

Украинская авиация нанесла 32 удара по вражеским позициям, из которых:

23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники;

3 – по взводным опорным пунктам;

6 – по позициям противовоздушной обороны противника.

Силам ПВО удалось сбить ракету "Искандер-К" и 2 вражеских беспилотника "Орлан -10".

Ракетно-артиллерийские войска в течение суток поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства ПВО врага и 9 других важных военных объектов противника.

Больше о ситуации на фронте в утренней сводке Генштаба ВСУ: смотрите видео