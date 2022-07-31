Враг хочет улучшить позиции по направлению Бахмута и Авдеевки: карта боевых действий по состоянию на 31 июля

Оккупанты пытаются захватить Донбасс, однако помешали планам врага ВСУ. Украинские военные сдерживают противника и наносят ему потери. россияне постоянно наносят ракетные и авиационные удары по территории Украины.

О происходящем на фронте в 158 день полномасштабной войны рассказали в Генштабе. О ситуации на главных направлениях – читайте дальше.

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Что происходит на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается неизменной. вооруженные силы беларуси еще раз продлили военные учения. На этот раз – до 6 августа. На Северском направлении – в приграничной области Брянской и Курской областей содержатся отдельные подразделения российских военных, которые проводят разведку беспилотниками.

Из ствольной артиллерии враг обстрелял такие населенные пункты – Железный Мост Черниговской и Журавка Сумской областей.

Слобожанское и Харьковское направления

На Слобожанском направлении боевые действия продолжаются вдоль государственной границы, где противник систематически обстреливает украинские позиции.

На Харьковском направлении – продолжались обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков. Под удар попали Харьков, Слатино, Питомник, Черкасские Тишки, Федоровка, Петровка, Рубежное, Мосьпаново, Перемога, Асеевка, Гусаровка и Чепиль. У Старого Салтова враг ударил из авиации.

В направлении Новая Гусаровка – Гусаровка россияне хотели уточнить украинскую позицию силами разведывательной группы, однако успеха не имели.

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Ситуация в Харьковской области / Карта Liveuamap

Ситуация на Донбассе:

На Славянском направлении из артиллерии россияне били возле Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки. После штурмовых действий в направлении Дмитровки враг отошел. Безуспешными были попытки российской разведывательной группы у Долины.

из артиллерии россияне били возле Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки. После штурмовых действий в направлении Дмитровки враг отошел. Безуспешными были попытки российской разведывательной группы у Долины. В Донецком направлении противник хочет улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ведёт штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации.

противник хочет улучшить тактическое положение на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Ведёт штурмовые действия при поддержке штурмовой и армейской авиации. На Северском направлении – многочисленные артиллерийские обстрелы, а также авиаудары.

– многочисленные артиллерийские обстрелы, а также авиаудары. На Бахмутском направлении тоже не прекращался огонь из артиллерии и авиации. Штурмовыми действиями россияне хотели улучшить тактическое положение по направлениям Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, однако были вынуждены отойти назад. Неудачная была попытка доразведки по направлению Стряповка – Соледар, группа врага обезврежена.

тоже не прекращался огонь из артиллерии и авиации. Штурмовыми действиями россияне хотели улучшить тактическое положение по направлениям Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, однако были вынуждены отойти назад. Неудачная была попытка доразведки по направлению Стряповка – Соледар, группа врага обезврежена. На Авдеевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении Веселое – Пески и Лозовский – Пески, однако были вынуждены отойти.

На Новопавловском направлении – артиллерийские обстрелы и авиаудары. россияне не вели активных боевых действий на Запорожском направлении, однако обстреляли районы Чаривного, Орехова и Каменского.



Боевые действия на Донбассе / Карта Liveuamap

Что происходит на Юге Украины

На Южнобужском направлении россияне делают все, чтобы удержать занятые рубежи. На Криворожском направлении враг хочет не допустить продвижение ВСУ. Именно для этого россияне усиленно обстреливают украинские подразделения из артиллерии и авиации. Также противник восполняет потери и усиливает войска.

Два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования готовы к применению.

Карта боевых действий в Украине на 31 июля / Карта Liveuamap

Смотрите в видео – как бойцы 43-й бригады мощно работают по позициям противника: