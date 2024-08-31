Оккупанты уже за 8 километров до Покровска: карта боевых действий на 31 августа

Россия до сих пор не отказалась от своих захватнических планов в Украине, поэтому продолжает посылать своих солдат на верную смерть ради новых территорий. Самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении.

Также противник активно давил на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях. Всего за минувшие сутки произошло 183 боевых столкновения.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Плетеновки, Липцев и Волчанска.

Какая ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении шло 32 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

Оккупанты давят на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг 22 раза атаковал возле Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза: смотрите на карте

На Северском направлении россияне четыре раза наступали вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло 12 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечино.

Россияне атаковали на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении шло 16 боев, в частности, возле Торецка и Нелиповки.

Враг давит на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

Оккупанты прорываются к Покровску: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 24 атаки противника вблизи Украинской, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

ВСУ отбили 24 атаки россиян на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении российские захватчики восемь раз наступали возле Угледара и Водяного. Успеха не достигли.

Враг атакует на Времовском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении произошло одно боестолкновение неподалеку Работино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

В Генштабе рассказали, что за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах три удара пятью ракетами и 75 авиаударов, сбросив 98 КАБов. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 140 – из реактивных систем залпового огня.

В то же время авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили средство ПВО и еще один важный объект.