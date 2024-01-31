За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений между украинскими защитниками и вражескими российскими войсками. В этом материале 24 Канала также узнайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState
ВСУ отразили атаки врага в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState
Россияне не покидают попыток оцепить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState
Линия фронта на Марьинском направлении: смотрите на карте
Потери противника: последние новости
С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 385 230 военных российской армии. Только за прошедшие сутки наши защитники и защитницы обезвредили 1090 российских захватчиков.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.
Известно, что подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники на 2 складах боеприпасов на 9 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.