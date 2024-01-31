За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений между украинскими защитниками и вражескими российскими войсками. В этом материале 24 Канала также узнайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Какая ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.

Купянское направление. ОСУВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта наши защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте DeepState

Лиманское направление. Украинские войска отразили 7 атак оккупантов в районах Тернов и Ямполевки Донецкой области.

Бахмутское направление. Вооруженные Силы отразили 6 атак противника вблизи Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

ВСУ отразили атаки врага в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepState

Авдеевское направление. ОСУВ "Таврия" информирует, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону нанося против значительных потерь. Так Силы обороны за прошедшие сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Россияне не покидают попыток оцепить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Марьинское направление. Украинские защитники продолжают сдерживать противника неподалеку от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

Линия фронта на Марьинском направлении: смотрите на карте

Шахтерское и Запорожское направления. На этих участках враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Херсонское направление. ОСУВ "Одесса" отмечает, что Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки враг совершил 15 безуспешных штурмовых действий.

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