Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень між українськими захисниками та ворожими російськими військами. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState

ЗСУ відбили атаки ворога в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Росіяни не покидають спроб оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Лінія фронту на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Втрати противника: останні новини

  • Від початку повномасштабного вторгнення вдалося ліквідувати 385 230 військових російської армії. Лиш за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили 1090 російських загарбників
  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Відомо, що підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.