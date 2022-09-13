Карта боевых действий DeepState: соучредитель раскрыл некоторые секреты работы

Уже более 200 дней продолжается полномасштабное противостояние России. И чтобы знать ситуацию на фронте, в сети появились специальные онлайн-карты. В частности, удобная карта боевых действий от DeepState, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать развитие событий и успехи контрнаступления ВСУ. Как именно ее обновляют читайте в статье.

Об этом 24 каналу рассказал соучредитель карты боевых действий DeepState Роман Погорелый. По его словам, информацию о ситуации на фронте они получают из разных открытых источников.

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"Есть каналы, которые мы проверяем и сводим информацию. Также с нами связываются местные жители, которые находятся на какой-то территории, и подтверждают", – рассказал Погорелый.

Он говорит, что перед публикацией специалисты:

тщательно проверяют информацию, действительно ли она достоверна,

ждут подтверждения, что ее можно опубликовать, и соответствует ли она реальности,

а уже тогда наносят на карту и публикуют.

Мешают ли россияне работе карты? На это соучредитель карты боевых действий DeepState ответил, что такие попытки, возможно, и были, но из-за того, что информация проходит тщательную проверку, пока у россиян не получилось дестабилизировать ситуацию.

Смотрят ли россияне карту боевых действий

На оккупированных территориях и в России и Беларуси пользователи не могут заходить на карту боевых действий, там есть ограничения. Как только оттуда пользователь заходит на карту, она блокирует всю информацию и не позволяет зайти,

– объяснил Погорелый.

По его словам, такое решение приняли, чтобы карту не видели российские оккупанты и жители россии или белорусы, потому что это наши враги. К тому же это информационная безопасность.

Смотрите карту боевых действий от Deep State:



Как возникла идея создать такую карту

До полномасштабного вторжения соучредители карты вели канал 2 года, публикуя международные события и новости.

"А с 24 февраля мы переключились на полномасштабную войну, создали карту и работаем на волонтерских началах. У нас есть "Патреон", где нас поддерживают пользователи. Эти средства направляются на поддержание сайта, административные обеспечения, также деньги пытаемся направить на передовую для ВСУ", – отметил Погорелый.

Если вы хотите поддержать этот проект – то зайдите на сайт Deep State, там есть информация о "Патреоне", где можно поддержать проект, оформив подписку. Также в телеграмме проекта соучредители проводят собрание для военных.

Роман Погорелый о создании и обновлении карты боевых действий: видео