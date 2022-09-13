Про це 24 каналу розповів співзасновник карти бойових дій DeepState Роман Погорілий. За його словами, інформацію щодо ситуації на фронті вони отримують з різних відкритих джерел.

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"Є канали, які ми перевіряємо і зводимо інформацію. Також з нами зв’язуються місцеві жителі, які перебувають на якійсь території, і надають підтвердження", – розповів Погорілий.

Він каже, що перед публікацією фахівці:

ретельно перевіряють інформацію, чи вона дійсно достовірна,

чекають підтвердження, що її можна опублікувати, і чи вона відповідає реальності,

а вже тоді наносять на мапу і публікують.

Чи заважають росіяни роботі карти? На це співзасновник карти бойових дій DeepState відповів, що такі спроби, можливо, й були, але через те, що інформація проходить ретельну перевірку, поки що в росіян не вийшло дестабілізувати ситуацію.

Чи дивляться росіяни карту бойових дій

На окупованих територіях і в росії та білорусі користувачі не можуть заходити на мапу бойових дій, там є обмеження. Як тільки звідти користувач заходить на мапу, вона блокує всю інформацію і не дозволяє зайти,

– пояснив Погорілий.

За його словами, таке рішення хвалили, щоб карту не бачили російські окупанти та жителі росії чи білорусі, бо це наші вороги. До того ж, це інформаційна безпека.

Дивіться карту бойових дій від DeepState:



Як виникла ідея створити таку карту

До повномасштабного вторгнення співзасновники карти вели канал 2 роки, публікуючи міжнародні події та новини.

"А з 24 лютого ми переключилися на повномасштабну війну, створили мапу і працюємо на волонтерських засадах. В нас є "Патреон", де нас підтримують користувачі. Ці кошти направляються на підтримання сайту, адміністративні забезпечення, також гроші намагаємося направити на передову для ЗСУ", – зазначив Погорілий.

Якщо ви хочете підтримати цей проєкт – то зайдіть на сайт DeepState, там є інформація про "Патреон", де можна підтримати проєкт, оформивши підписку. Також в телеграмі проєкту співзасновники проводять збори для військових.

Роман Погорілий про створення та оновлення карти бойових дій: відео