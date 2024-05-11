Россияне наступают на Харьковщине и давят на других направлениях: карта боевых действий на 11 мая

Россия активизировала свои усилия по захвату украинских территорий и начала наступление на Харьковщине. В то же время наши военные дают врагу отпор на всех направлениях фронта.

За прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения. Враг нанес 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Смотрите также Каково реальное состояние российской авиации и сможет ли Украина достичь паритета в небе

Ситуация на направлениях фронта

Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Навраг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанаши воины отбили 9 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирцево, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

Ситуация на Харьковщине: смотрите карту

Наотбито 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Наши воины отражают атаки: смотрите карту

НаСилы обороны отбили 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области. Наотражено 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Роздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области. Наудалось отбить 24 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 24 атаки: смотрите карту

НаСилы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны сдерживают врага: смотрите карту

Наши военные наносят удары

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 складу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.

Навраг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Нароссияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск.