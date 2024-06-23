Россияне штурмуют Покровское направление, больше всего – из Очеретино: карта боевых действий 23 июня

Украинские защитники уже 850 дней подряд противостоят врагу по всей линии фронта. Так, за прошедшие сутки произошло 161 боевое столкновение.

Только с начала текущего дня Генштаб зафиксировал 52 боевых столкновения. Отмечается, что враг 654 раза обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

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Ситуация на фронте

Харьковское направление. Россияне провели 3 атаки в районе Волчанска. Две – отбито, одна – в настоящее время еще продолжается. Ситуация контролируемая, ВСУ продолжают укреплять рубежи.

За минувшие сутки враг потерял на этом направлении 82 оккупантов убитыми и ранеными. Также ВСУ уничтожили 2 артиллерийские системы, средство ПВО и 6 автомобилей. Поврежден танк, 3 пушки и 3 автомобиля захватчиков. Поражено 44 вражеских укрытия с личным составом и два склада с боеприпасами.

Какая линия фронта на Харьковском направлении: смотрите на карте

С начала суток украинские воины отражают 3 атаки в районе Стельмаховки.

Лиманское направление. Российские захватчики пытаются атаковать недалеко от села Копанки и в Серебрянском лесу. Одна атака отбита. Две – продолжаются.

Где расположен Серебрянский лес: смотрите на карте

С начала суток произошло 8 боевых столкновений. Враг концентрирует усилия в районе Роздоловки – отражено 5 атак и 2 еще продолжаются. Кроме того, оккупанты пытаются прорваться в направлении Выемки.

Боевые столкновения на Северском направлении: смотрите видео

На этом направлении враг не такой активный – произошло 3 атаки. Была неудачная попытка штурма Клещеевки. Идут бои неподалеку Ивановского и Андреевки.

Ситуация на Краматорском направлении: смотрите на карте

Продолжается бой в районе Северного.

Покровское направление. С начала суток оккупанты совершили 19 попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Боевые действия фиксируются вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая, Сокол и Уманское. Отбито четыре атаки, а 15 – пока продолжаются. Наиболее активно враг атакует с направления Очеретино.

За вчера российский агрессор суммарно потерял 314 человек убитыми и ранеными. Уничтожен танк оккупантов, 3 пушки, 4 боевые бронированные машины и автомобиль. Кроме того, еще 2 боевые бронированные машины, артсистема и 9 автомобилей получили повреждения.

Напряженная ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Произошло 5 вражеских атак вблизи Невельского, Георгиевки и Парасковиевки. Продолжается бой в 3 локациях, а 2 попытки врага продвинуться вперед остановлено.. Отбито четыре штурмовые действия противника в районах Малой Токмачки и Работино. Потерь позиций не допущено.