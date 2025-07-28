Россияне пробуют вклиниться в оборону на Лиманском направлении: карта боевых действий на 28 июля

В Генштабе выложили утреннюю сводку на 28 июля, 1251 день войны. За прошедшие сутки зафиксировано 158 боестолкновений, бои идут почти везде. Больше всего их на Покровском направлении и на Лиманском – 57 и 18 соответственно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какова ситуация на фронте 28 июля 2025 года?

Украина достигла успехов в уничтожении агрессора: ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пушку и 1 радиолокационную станцию противника.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Защитники остановили 9 штурмовых действий россиян.

На Южно-Слобожанском направлении враг 7 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Фиголевка, Западное и в направлении Петро-Ивановки.

На Купянском направлении вчера состоялось 6 атак. Остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Россияне пытались вклиниться в нашу оборону в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григорьевки и Шандриголово.

На Северском направлении защитники успешно остановили 9 атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и в направлении Северска.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 1 боестолкновение вблизи Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 57 штурмовых действий в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка, Полтавка, Котлино, а также в направлениях населенных пунктов Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское.

На Новопавловском направлении россияне вчера совершили 10 атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новодаровка, Поддубное, Мирное, и в направлении Андреевки-Клевцово, Темировки и Александрограда.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении оккупанты совершили 5 попыток продвинуться в направлении Приднепровского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.