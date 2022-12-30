Обстрелы россиянами цельных и ад в Донецкой области для ВСУ: карта боевых действий по состоянию на 30 декабря

Основные боевые действия продолжаются в Донецкой области, где россияне пытаются захватить Бахмут и Авдеевку. Кроме того, оккупанты возобновили наступление на Лиман, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Украинские защитники продолжают героически противостоять захватчикам и отбивать их атаки по разным направлениям. В частности, только наша авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам, где враг сосредотачивал живую силу и технику.

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Какая ситуация на разных направлениях фронта

Как отмечают в Генштабе, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили 63 обстрела из РСЗО. В то же время, опасность массированных ударов на критическую инфраструктуру сохраняется.

На Бахмутском направлении захватчики пытаются наступать, чтобы улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях. В течение суток вражеская армия обстреляла районы 20 населенных пунктов региона. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного.

захватчики пытаются наступать, чтобы улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях. В течение суток вражеская армия обстреляла районы 20 населенных пунктов региона. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного. На Купянском да Лиманском направлениях огневого влияния подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площадка, Краснопоповка, Невское, Диброва Донецкой области и Луганской области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы.

да огневого влияния подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площадка, Краснопоповка, Невское, Диброва Донецкой области и Луганской области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы. На Северском да Слобожанском направлениях россияне обстреляли из артиллерии районы следующих населенных пунктов: Леоновка Черниговской области; Павловка – Сумской; Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка на Харьковщине. Также захватчики были задействованы для удара армейской авиацией вблизи Великой Писаревки Сумской области.

да направлениях россияне обстреляли из артиллерии районы следующих населенных пунктов: Леоновка Черниговской области; Павловка – Сумской; Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка на Харьковщине. Также захватчики были задействованы для удара армейской авиацией вблизи Великой Писаревки Сумской области. На Авдеевском направлении враг обстрелял районы вблизи Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Кроме того, авиаудары зафиксированы недалеко от Каменки и Авдеевки.

враг обстрелял районы вблизи Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Кроме того, авиаудары зафиксированы недалеко от Каменки и Авдеевки. На Новопавловском направлении из танков и ствольной артиллерии захватчики избивали вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Никольского.

из танков и ствольной артиллерии захватчики избивали вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучного Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Никольского. На Запорожском да Херсонском направлениях под огневое влияние попали более 25 населённых пунктов. Среди них – Степное, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Мирное Запорожской области и Берислав, Казацкое, Ивановка, Чернобаевка и Станислав Херсонской области. Вражеская оперативно-тактическая и армейская авиация действовала в районах Гуляйполя и Степного Запорожской области и Новоселки – Херсонской.

Что происходит на линии боевых действий

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледарь, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Напоследок следует добавить, что на Волынском, Полесском, Северском да Слобожанском направлениях – то есть на севере – ситуация стабильная. Украинские разведчики признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружили, поэтому ожидать повторного наступления оккупантов из Беларуси пока не стоит.

В то же время следует упомянуть, что раньше в Генштабе отмечали, что во время наступления на Киев в начале полномасштабного вторжения на территории Беларуси было вдвое больше российских бойцов, чем сейчас.