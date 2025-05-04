Более 100 боестолкновений на Покровском направлении: карта фронта за 4 мая
- Российские войска пытаются продвинуться на фронте, но сталкиваются с сопротивлением ВСУ, в частности на Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях.
- Силы обороны Украины за сутки поразили несколько важных целей противника, включая два пункта управления, пять артиллерийских средств, и ликвидировали 1340 российских оккупантов.
Российские войска пытаются дальше продвигаться по линии фронта, но сталкиваются с сопротивлением ВСУ. Оккупанты атакуют как на земле, так и в небе, но на большинстве направлений не имеют значительных успехов. За прошедшие сутки произошло 253 боевых столкновения.
Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес удары по позициям украинских подразделений и населенных пунктах ракетами и авиабомбами. Сутки на фронте прошли с 6384 обстрелами.
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Какая ситуация на фронте утром 4 апреля
На Харьковском направлении произошло 5 боестолкновений в районе Волчанска.
На Купянском направлении оккупанты атаковали Силы обороны 6 раз. Враг штурмовал у Загрызово и в направлениях Новоосиново и Глушковки.
На Лиманском направлении россияне совершили 16 атак, пытаясь продвинуться вперед в районах Редкодуба, Липового, Ямполовки, Колодезей, Торского и в направлении Григорьевки.
Что происходит на Лиманском направлении: карта
На Северском направлении агрессор атаковал в сторону Ивано-Дарьевки и Григорьевки. Там произошло три боестолкновения.
На Краматорском направлении ВСУ отбили 6 вражеских штурмов в районе Часового Яра и в сторону Майского, Предтечиного и Белой Горы.
На Торецком направлении произошло 7 атак в районе Торецка и вблизи Крымского и Дилиевки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 113 атак россиян в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Луч, Шевченко, Александрополь, Котлиное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки.
Ситуация возле Покровска: показываем на карте
На Новопавловском направлении ВСУ отбили 66 штурмов врага возле Константинополя, Бурлацкого, Новоселки, Ровнополя, Привольного и в направлении Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Багатира.
Боевые действия на Новопавловском направлении: карта
На Ореховском направлении захватчики пытались атаковать позиции ВСУ вблизи Новоданиловки, Новопокровки и Каменского, но успехов не имели.
На Приднепровском направлении враг один раз пытался приблизиться к укреплениям украинских защитников.
На Курском направлении за сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес по ВСУ 256 артиллерийских обстрелов, из них 10 - из РСЗО. Также россияне сбросили 15 управляемых авиационных бомб.
Силы обороны Украины за сутки поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств, одну станцию РЭБ, семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления БпЛА и одно вражеское средство противовоздушной обороны.
Наши воины ликвидировали 1340 российских оккупантов и обезвредили их боевую и логистическую технику.