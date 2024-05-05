За минувшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Где на Пасху враг был наиболее активным, читайте дальше.

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Тяжело в районах Авдеевки и Бахмута

Самая сложная ситуация сохраняется на Авдеевском направлении. Там нашим защитникам пришлось отражать 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

Враг подкрадывается к Уманскому: смотрите на карту

Оккупанты приближаются к Новоалександровке: смотрите на карте

Напомним, что обстановка на этом участке фронта обострилась еще на прошлой неделе, после того, как противник прорвался к Очеретино и полностью захватил населенный пункт. Кроме того, россиянам удалось оккупировать сразу 3 села – Бердичи, Соловьево и Семеновку.

Непросто и на Новопавловском направлении. Там Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где они 15 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Противник движется к Парасковиевке: смотрите на карте

На Бахмутском направлении защитники отбили 12 атак оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Роздоловка, Новый, Клищеевка, южнее Ивановского в Донецкой области.

Россия атакует к югу от Ивановского: смотрите на карте

Враг активизировался на Харьковщине

После месяцев относительного затишья россияне начали активно штурмовать Харьковскую область.

Так, на Купянском направлении 12 атак враг совершил в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестовое Луганской области.

Какова ситуация в районе Синьковки: смотрите на карту

На Лиманском направлении противник 9 раз ходил в штурмы в районах Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

Россияне наступают в районе Тернов: смотрите на карте

Участились атаки и на Юге

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают попыток выгнать украинские подразделения с плацдарма на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки россияне 10 раз безуспешно пытались это сделать.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

Оккупанты хотят захватить Роботино: смотрите на карте

На Севере ситуация без изменений

На Волынском и Полесском направлениях – спокойно.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне осуществляют диверсии, чтобы помешать переброске наших войск с Севера на более угрожающие направления.