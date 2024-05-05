За минулу добу відбулося 95 бойових зіткнень. Де на Великдень ворог був найбільш активним, читайте далі.

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Важко в районах Авдіївки та Бахмута

Найскладніша ситуація зберігається на Авдіївському напрямку. Там нашим захисникам довелося відбивати 20 ворожих атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

Ворог підкрадається до Уманського: дивіться на карту

Окупанти наближаються до Новоолександрівки: дивіться на карті

Нагадаємо, що обстановка на цій ділянці фронту загострилася ще минулого тижня, після того, як противник прорвався до Очеретиного та повністю захопив населений пункт. Крім того, росіянам вдалося окупувати одразу 3 села – Бердичі, Соловйове та Семенівку.

Непросто й на Новопавлівському напрямку. Там Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де вони 15 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Противник суне до Парасковіївки: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку захисники відбили 12 атак окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

Росія атакує на південь від Іванівського: дивіться на карті

Ворог активізувався на Харківщині

Після місяців відносного затишшя росіяни почали активно штурмувати Харківщину.

Так, на Куп'янському напрямку 12 атак ворог здійснив в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

Яка ситуація в районі Синьківки: дивіться на карту

На Лиманському напрямку противник 9 разів ходив у штурми в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

Росіяни наступають у районі Тернів: дивіться на карті

Почастішали атаки й на Півдні

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють спроб вигнати українські підрозділи з плацдарму на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби росіяни 10 разів безуспішно намагалися це зробити.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Окупанти хочуть захопити Роботине: дивіться на карті

На Півночі ситуація без змін

На Волинському та Поліському напрямках – спокійно.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни здійснюють диверсії, аби завадити перекиданню наших військ з Півночі на більш загрозливі напрямки.