ВСУ отбросили россиян на Запорожье, враг продвинулся в Сумской области: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают давить в Донецкой области, а также продвигаются в Курской и Сумской областях. В то же время Силам обороны удалось занять новые позиции возле Малой Токмачки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Смотрите также Армия США покидает Европу: как Россия хочет испытать 5 статью НАТО и устоит ли ЕС без Украины Обзор фронта от ISW за 26 апреля Геолокационные кадры за 24 апреля показывают, что на Курском направлении россияне продвинулись на север от села Горналь (к юго-западу от Суджи). Дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 25 апреля, показывают, что россияне достигли северо-восточной окраины Олешни во время механизированного штурма.

россияне продвинулись на север от села Горналь (к юго-западу от Суджи). Дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 25 апреля, показывают, что россияне достигли северо-восточной окраины Олешни во время механизированного штурма. 25 апреля на северо-западе Белгородской области , а именно вблизи Поповки и Демидовки, продолжались бои. Подтвержденных изменений линии фронта нет.

, а именно вблизи Поповки и Демидовки, продолжались бои. Подтвержденных изменений линии фронта нет. Российская армия продолжила наступление в Сумской области . Геолокационные кадры показывают, что 25 апреля врагу удалось продвинуться вдоль улицы Труда в южной части села Журавка.

. Геолокационные кадры показывают, что 25 апреля врагу удалось продвинуться вдоль улицы Труда в южной части села Журавка. На Харьковском направлении ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных действиях 25 апреля.

ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных действиях 25 апреля. Российские войска продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. Никакого успеха россияне не имели на Лиманском, Торецком и Северском направлениях, а также возле Часового Яра. Враг продолжал наступление на Покровском направлении , и, в конце концов, имел продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что россияне продвинулись к южной части Лисовки (к юго-востоку от Покровска).

, и, в конце концов, имел продвижение. Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что россияне продвинулись к южной части Лисовки (к юго-востоку от Покровска). 25 апреля российские войска продолжали наступление на Новопавловском направлении , но подтвержденных наступлений не сделали.

, но подтвержденных наступлений не сделали. На Кураховском направлении все попытки наступления оккупантов были тщетными. Враг атаковал к западу от Курахово возле Константинополя, Алексеевки и Андреевки; и на юго-запад от Курахово возле Багатира, Разлива и Отрадного 24 и 25 апреля. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Богатыря и Отрадного.

все попытки наступления оккупантов были тщетными. Враг атаковал к западу от Курахово возле Константинополя, Алексеевки и Андреевки; и на юго-запад от Курахово возле Багатира, Разлива и Отрадного 24 и 25 апреля. Российские военкоры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Богатыря и Отрадного. Без всякого продвижения сторон и на направлении Большой Новоселки. 24 и 25 апреля российские войска наступали на северо-запад от Великой Новоселки в районе Веселого, Свободного Поля и Привольного, а также к западу от села. Российский военкор заявил, что украинские силы контратаковали у Свободного Поля.

24 и 25 апреля российские войска наступали на северо-запад от Великой Новоселки в районе Веселого, Свободного Поля и Привольного, а также к западу от села. Российский военкор заявил, что украинские силы контратаковали у Свободного Поля. Недавно украинские войска продвинулись на запад Запорожской области . Геолокационные кадры, опубликованные 23 апреля, показывают, что украинские силы достигли успеха на юго-восточной окраине Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова).

. Геолокационные кадры, опубликованные 23 апреля, показывают, что украинские силы достигли успеха на юго-восточной окраине Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова). 25 апреля вражеские войска осуществили ограниченные наземные удары на Херсонском направлении. По словам российского военкора, российские и украинские силы участвовали во встречных боях возле Антоновского автомобильного моста.