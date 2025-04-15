Россияне продвинулись на Курщине, а ВСУ имели успех в районе Торецка: обзор фронта от ISW

Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить украинские территории и продолжают давить на всех направлениях фронта. ISW проанализировал изменения линии фронта за последние сутки.

Отметим, что на многих направлениях атаки врага на позиции ВСУ успеха не имели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Смотрите также Российские оккупанты продвинулись вблизи 2 населенных пунктов: обновление карты DeepState Обзор фронта от ISW за 14 апреля Российские силы недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что вражеские войска недавно продвинулись на юго-запад от Гуево (к югу от Суджи).

Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что вражеские войска недавно продвинулись на юго-запад от Гуево (к югу от Суджи). В понедельник, 14 апреля, на северо-западе Белгородской области продолжались бои, но российские войска не подтвердили наступление.

продолжались бои, но российские войска не подтвердили наступление. Захватчики продолжали наступательные действия на Сумском направлении , но подтвержденного продвижения не сделали.

, но подтвержденного продвижения не сделали. Российские оккупанты 14 апреля продолжали наступательные действия на Харьковском направлении , но не продвигались. Указывается, что и 13, и 14 апреля враг вел наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.

, но не продвигались. Указывается, что и 13, и 14 апреля враг вел наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. Вражеские войска недавно продвинулись на Купянском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что российская армия продвинулась на северо-запад от Степной Новоселовки (на юго-восток от Купянска).

. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что российская армия продвинулась на северо-запад от Степной Новоселовки (на юго-восток от Купянска). В понедельник, 14 апреля, российские оккупанты продолжали наступление в направлении Борового , но не продвинулись. Указывается, что вражеские войска вели наступательные действия на северо-восток, восток и юго-восток от Боровой 13 и 14 апреля.

, но не продвинулись. Указывается, что вражеские войска вели наступательные действия на северо-восток, восток и юго-восток от Боровой 13 и 14 апреля. Российская армия 14 апреля продолжали наступательные действия на Лиманском направлении , но не подтвердили наступление.

, но не подтвердили наступление. Аналитики отмечают продвижение как украинских, так и российских сил на Северском направлении. Так, геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись на юго-запад от Белогоровки (на северо-восток от Северска). Также, согласно геолокационным кадрам 13 апреля, российская армия продвинулась на запад от Белогоровки (на северо-восток от Северска).

Так, геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись на юго-запад от Белогоровки (на северо-восток от Северска). Также, согласно геолокационным кадрам 13 апреля, российская армия продвинулась на запад от Белогоровки (на северо-восток от Северска). Противник продолжал наступательные действия возле Часового Яра , но не продвинулся.

, но не продвинулся. Силы обороны Украины продвинулись в пределах Торецка и к северо-востоку от него.

и к северо-востоку от него. Вражеские силы продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что противник немного продвинулся в западной Лисовке (к юго-востоку от Покровска).

Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что противник немного продвинулся в западной Лисовке (к юго-востоку от Покровска). Российские войска продолжали наступление на Новопавловском направлении , но подтвержденного продвижения не сделали. Такая же ситуация возле Большой Новоселки.

, но подтвержденного продвижения не сделали. Такая же ситуация возле Противник также продолжал наступательные действия и на Кураховском направлении , но подтвержденных наступлений не совершил.

, но подтвержденных наступлений не совершил. Оккупанты продолжали наступательные операции в Запорожской области, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. Также 13 и 14 апреля вражеские силы вели ограниченные наступательные операции на Днепровском (Херсонском) направлении, но не продвинулись. Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны