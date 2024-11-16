ВСУ продвинулись на Курщине и возле Курахово: обзор фронта от ISW

Российские оккупанты продвинулись возле Купянска, Торецка, Покровска, Курахово и Угледара. Украинские защитники имеют успех в Курской области и возле Курахово.

24 Канал пишет со ссылкой на ISW, что украинские силы недавно продвинулись на юго-восток от Коренево на фоне продолжения боев вдоль главного украинского выступления в Курской области. Перед этим аналитики писали, что россияне полагаются на бронетехнику из хранилищ, однако надолго ее не хватит.

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Где ВСУ продвинулись в Курской области

Согласно геолокационным кадрам от 15 ноября 2024 года, украинские военные недавно незначительно продвинулись в пределах восточной Новоивановки, что к юго-востоку от Коренево).

В то же время так называемый российский военкор утверждал, что российские войска продвинулись в лесах возле Малой Локни (к северу от Суджи), Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и Ольговки (к востоку от Коренево), а другой милблогер – что непогода замедляет украинские и российские операции в площади.



ВСУ продвинулись на Курщине

Россия 14 и 15 ноября продолжила атаковать главный украинский выступ в Курской области, в том числе у Дарино (к юго-востоку от Коренево).

Какова ситуация на Харьковщине

Вероятно, российская диверсионно-разведывательная группа осуществила ограниченное вторжение через международную границу в Черниговскую область 15 ноября, но пока нет никаких признаков того, что российские силы установили длительное присутствие в этом районе,

– говорят аналитики.

Они также добавили, что на геолокационных кадрах от 15 ноября видно, как двое российских военных идут по восточной стороне поврежденного моста через реку Судость, что соединяет Гремяч и Колос (они ориентировочно за 1,5 километра к югу от международной границы), устанавливают российский флаг на мосту и возвращаются к восточной сторона моста.

Также российский "военкор" опубликовал кадры, на которых видно, как российский флаг развевается на заброшенном здании якобы в Мураве (к востоку от Гремяча и Колоса), однако на кадрах не видно российской пехоты в этом районе.

Российские милблогеры широко утверждали, что российские диверсионно-разведывательные группы пересекли границу и вошли или захватили Гремяч, Колос, Новоселидовку (непосредственно к востоку от Колоса и к западу от Муравьи) и Муравьи. Однако ISW написали, что не могут подтвердить эти заявления и не наблюдают доказательств того, что россияне удерживают позиции в пограничной зоне.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко и представитель Украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявили, что российские войска лишь ненадолго вошли в Черниговскую область, чтобы вывесить российские флаги, а потом отошли, а заявления России о продвижении и захвате населенных пунктов являются ложными и являются частью информационной операции.

По словам Демченко, что пограничная зона, где российские войска вывесили флаг, отрезана рекой от остальной Черниговской области, а населенные пункты, которые якобы захватили российские войска, – покинуты.

Российские войска 14 и 15 ноября продолжали ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области, но не продвигались,

– говорят в ISW.

Там объяснили, что Россия продолжала наступательные действия к северу от Харькова в районе Высокой Яруги, Липцев и Глубокого и на северо-восток от Харькова вблизи Тихого, Старицы и Волчанска.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Харьковском направлении, 14 и 15 ноября сообщил, что:

российские войска к северу от Харькова не сосредотачивают значительные силы или механизированную технику в прифронтовых районах из-за снега и плохих погодных условий;

тактика российских войск на севере Харьковского района боевых действий не изменилась и российские войска продолжают вести наступление небольшими пехотными группами без поддержки техники.

Представитель Харьковской группировки войск Евгений Романов заявил, что небольшие российские пехотные группы в районе проведения боевых действий в Харькове возобновили удары при поддержке танков и бронетехники ориентировочно 13 ноября. В частности, россияне продолжают атаковать возле Волчанска, Старицы и Липцов, вероятно, пытаясь восстановить огневые позиции трубной артиллерии, способные обстреливать город Харьков и восстановить доступ к дорогам, что могло бы облегчить вероятное российское продвижение к городу Харькова.



Какова ситуация в Харьковской области

Как действуют ВСУ и россияне на Луганщине

Российские войска осуществили дальнейшее продвижение к Купянску во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово Кременная 14 и 15 ноября. Согласно геолокационным кадрам от 15 ноября, Россия продвинулась на юг к улице Дзержинского в восточном Купянске.

Российские источники 14 и 15 ноября утверждали, что Россия закрепилась в окрестностях Купянска и создает в этом районе материально-техническую сеть для дальнейших наступательных операций в городе, что согласуется с доступными геолокационными записями.

Российские милблогеры писали 14 и 15 ноября, что российские войска ведут активные бои с украинскими войсками у сахарного завода и промышленной зоны в восточном Купянске.

Украинский военный, который действовал на Купянском направлении, 14 ноября заявил, что украинские силы смогли держать оборону Купянска в течение июня и июля 2024 года, и осенью ситуация осложнилась, поскольку небольшие группы из одного-двух российских солдат глубоко прорвались в тыл украинской оборонительной линии,

– сообщили аналитики.

Российские милблогеры заявили, что Россия недавно применила "новую" тактику, когда во время наступления на Купянск атаковала украинские войска небольшими бронированными группами с 5 – 10 пехотинцами. Один из милблогеров добавил, что российские войска продвинулись к Купянску вдоль железнодорожного пути и продолжают попытки продвижения в этом районе.

Дальнейшее продвижение россиян в центральный и западный Купянск в сочетании с недавним продвижением россиян на юго-запад от Купянска вблизи Колесниковки и Кругляковки может заставить украинские силы отойти с позиций в Купянске и с нынешних украинских выступлений на восток и юго-восток от города,

– убеждены аналитики.

По их данным, 14 и 15 ноября российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск – Сватово – Кременная. Российские источники писали 15 ноября, что враги продвинулись на запад от Кармазиновки (на юго-запад от Сватово) и контролируют огнем почти 10 километров территории на запад, хотя в ISW не нашли подтверждений этому.

Генштаб ВСУ 14 и 15 ноября писал, что российские войска продолжали наступление:

на север от Купянска в районе Голубовки;

на восток от Купянска вблизи Петропавловки;

на юго-восток от Купянска возле Глушковки, Песчаного, Колесников, Загрызово, Кругляковки, Лозовой;

на запад от Сватово возле Зеленого Гая, Копанки, Первомайского, Надежды;

на юго-запад от Сватово возле Новоегоровки, Дружелюбовки, Катериновки;

на северо-запад от Кременной возле Невского и Тернов;

к западу от Кременной возле Торского.



Как выглядит линия фронта на Луганщине

Что изменилось в Донецкой области

14 и 15 ноября российские войска продолжали наступление на восток от Северска в районе Верхнекаменского, и не продвинулись,

– говорят аналитики.

Российские оккупанты 14 и 15 ноября продолжали наступать на юг от Часового Яра в районе Предтечино, однако не продвинулись.

Представитель украинской бригады, которая действует на направлении Часового Яра заявил 15 ноября, что:

российская пехота, которая ведет там штурм, пытается с помощью специальных плащей и одеял скрыть тепловые признаки от украинских беспилотников и тепловизоров;

российские войска пытаются продвигаться дальше на запад после захвата плацдармов на западном берегу канала Северский Донец возле Часового Яра.



Что происходит в Донецкой области

Российские силы недавно продвинулись в Торецк на фоне продолжения боев в этом направлении 15 ноября. Согласно кадрам, враг продвинулся в северо-восточной и южной частях города.

Россия вела наступательные действия в Торецке, возле Дилиевки и возле Щербиновки 14 и 15 ноября.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова 14 ноября заявила, что оккупанты недавно совершили механизированный штурм вблизи Нелиповки, однако украинские войска ликвидировали 12 захватчиков и уничтожили 7 неустановленных легких транспортных средств врага.

Россия продвинулась на юг от Покровска на фоне продолжения наступательных операций на Покровском направлении 15 ноября. Согласно кадрам, враг незначительно продвинулся в северной Юровке (к югу от Покровска и к западу от Селидово) и к западу от Новоалексеевки (юго-запад от Селидово).

Также украинские войска недавно продвинулись на юго-восток от Курахово, а Россия – на северо-восток от города.

Согласно кадрам от 14 ноября:

ВСУ продвинулись на запад от Победы (на юго-запад от Курахово) в тыл российским войскам, которые сейчас пытаются продвинуться вблизи Дальнего (к югу от Курахово);

российские войска недавно немного продвинулись в северной Новоселидовке (к северу от Курахово).

Российские войска недавно продвинулись в направлении Угледара на фоне непрерывных боев 15 ноября. Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в северо-западную Антоновку, что к северо-востоку от Угледара, и, вероятно, захватили весь населенный пункт.

Россия продолжает атаковать на северо-восток от Угледара у Антоновки и Константиновки и на северо-запад от Угледара вблизи Янтарного, Константинопольского и Трудового.

Какие изменения произошли в Запорожье

Российские захватчики 14 и 15 ноября продолжили наступать на запад Запорожской области к северу от Роботино вблизи Новоданиловки.

Российский милблогер утверждал, что российские войска увеличили темпы ударов по сосредоточению украинских сил и оборонительных позициях на западе Запорожской области, готовясь к возможной наступательной операции России в ближайшем будущем.

Эксперты ISW до сих пор не имеют независимого подтверждения того, что российские силы передислоцировали силы на Запорожское направление с других участков линии фронта, а также других признаков, которые бы свидетельствовали о неизбежном наступлении России в Запорожской области,

– говорят аналитики.

По их данным, 14 и 15 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении на левобережье Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.



Какова ситуация в Запорожье