Россияне не прекращают попыток наступления и блокируют "Азовсталь: карта боевых действий по состоянию на 5 мая
Источник:Liveuamap
Уже 71-й день украинские бойцы противостоят нашествию российских оккупантов. Самыми горячими до сих пор остаются направления на Востоке и на юге нашего государства, где россияне продолжают свои попытки наступления.
Генштаб ВСУ сообщил актуальную информацию о ситуации на фронте по состоянию на утро 5 мая. Украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам, пытающимся идти в наступление.
Ситуация на фронте вчера Карта боевых действий на 4 мая: что происходит на фронте
Ситуация на Востоке
На 5 мая россияне не отказываются от своих намерений взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области и создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Основными направлениями борьбы являются Юг и Восток Украины, однако до сих пор сохраняется напряженность в Приднестровье, где россияне проводят перегруппировку и ищут возможности для пополнения своих запасов.
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают обстрел Харькова и разведку позиций украинских защитников. Изюм продолжает страдать от минометных и артиллерийских обстрелов.
На Донецком и Таврическом направлениях бои продолжаются вдоль всей линии столкновения. Оккупанты применяют авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Также оккупанты пытаются наступать в направлении Лимана, Северодонецка и Попасной, однако успеха не имеют.
В направлении Авдеевки и Курахово оккупанты обстреливают позиции украинских защитников. В Мариуполе оккупанты блокируют наших защитников на территории "Азовстали". Россияне наступают с целью взятия завода под контроль. Захватчики используют авиацию.
На территории Донбасса за минувшие сутки Вооруженные Силы отбили 11 атак оккупа. Кроме того, наши военные уничтожили:
- 5 вражеских танков;
- 7 единиц бронированной боевой техники;
- 5 единиц автомобильной техники россиян.
Ситуация на Юге
На Южнобужском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировали. Однако россияне наносят ракетно-бомбовые удары по позициям наших воинов и объектам инфраструктуры региона.
В то же время, нашим воинам удалось освободить от оккупантов несколько населенных пунктов на Херсонщине и Николаевщине.
За минувшие сутки нашим защитникам удалось уничтожить 4 беспилотника, 3 крылатых ракеты и поразить 2 самолета. По предварительной информации – Су-30.
Карта боевых действий на 5 мая / Скриншот
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