Россияне снова пошли в наступление: как за неделю изменилась карта фронта

Российские военные пробуют вернуть себе утраченные летом позиции, а на отдельных участках и вовсе имеют частные успехи в наступлении. Тем временем Силы обороны продолжают продвижение вокруг Роботиного и под Бахмутом.

О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 1 – 8 октября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Продвижение в сторону Токмака продолжается

Многие скептики уже успели заявить о якобы "остановке" наступательных действий украинских сил на южных направлениях. Впрочем, очевидно, что это было очень поспешное заявление.

Украинские военные и дальше продолжают расширять плацдарм своего наступления из Роботиного Запорожской области. Это происходит не столь быстро, как многим хотелось бы. Но следует учитывать и условия, при которых происходит это продвижение.

Россияне до сих пор обладают ощутимым количественным преимуществом и крепко засели на хорошо укрепленных оборонных позициях. Более того, враг не прекращает свои контратаки на ранее утраченные позиции. И даже в таких условиях наши военные продолжают свое постепенное, но уверенное продвижение.

ВСУ продвигаются вокруг Роботиного: смотрите карту

Неожиданная атака из Марфополя

В течение всей российско-украинской войны наш враг пытается учиться и иногда может создавать настоящие сюрпризы для украинских сил. В этот раз россияне, похоже, пытаются найти уязвимые места в украинской обороне.

Местом прощупывания стал участок севернее села Марфополь Запорожской области. Россияне здесь имеют частичные успехи, но преимущественно тактические – враг смог захватить несколько посадок, удерживаемых силами обороны Украины.

Что интересно, еще в марте 2022 года украинские военные смогли освободить села Зеленый Гай, Красное, Веселое и Затышное. После этого до сих пор на протяжении более полутора лет участок фронта между Красным и Марфополем практически не претерпевал изменений – разве что совсем минимальных.

Россияне неожиданно атаковали из Марфополя: смотрите карту

Новые успехи под Бахмутом

После освобождения сел Андреевка и Клещеевка, расположенные к югу от Бахмута, Силы обороны Украины не останавливают свое продвижение. Похоже, что украинские военные нацелены не столько на сам Бахмут, сколько на позиции, расположенные к востоку от освобожденных сел.

Именно в восточном направлении украинские военные и продвигаются в течение прошлых недель. Местами Силы обороны уже перешли железнодорожное полотно. Далее за ним расположены приток реки Бахмутки и трасса, соединяющая Бахмут с Горловкой. Если украинским силам удастся ее перейти, это позволит перерезать один из важных логистических маршрутов врага.

Продвижение ВСУ под Бахмутом: смотрите карту

Россияне имеют успехи у Макеевки

На прошлой неделе российские военные смогли продвинуться на восточном направлении от села Макеевка Луганской области. Само село было освобождено год назад в результате молниеносной контрнаступательной операции в сентябре – октябре 2022 года.

Сначала основные усилия врага были сконцентрированы в направлении Новогоровки. Но получить серьезный успех там россиянам так и не удалось. Так что, похоже, они решили сместить направление своего удара.

По словам бойцов с этого направления, вражеские штурмовые действия могут продолжаться по несколько суток фактически без перерывов. Более того, здесь на руку россиянам играет тот факт, который у Новоегоровки наоборот помогал Силам обороны Украины.

Здесь рядом с административным пределом Луганской области протекает река Жеребец. Возле Новоегоровки она расположена прямо за спинами российских войск, что ощутимо усложняло их логистику.

В Макеевке ситуация складывается совершенно наоборот. Здесь река Жеребец отрезает защитников Макеевки от остального гарнизона украинской обороны. Вероятно, именно на это и ставил враг, когда планировал новое направление своего удара.

Довольно четко масштабы наступления на Лиманском направлении описал командующий Сухопутными войсками ВСУ герал Александр Сырский. По его словам, одна рота ПТРК 66 бригады всего за 4 дня уничтожила 25 вражеских танков.

Россияне наступают на Макеевку: смотрите карту