Россияне нашли еще одно место для наступления: как за неделю изменилась карта фронта

Российские военные не прекращают попыток оцепить и захватить Авдеевку, постоянно штурмуя высоты на ее окрестностях. В то же время враг начал свое наступление на еще одном участке фронта.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 15 – 22 октября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Наступление на Авдеевку

Уже вторую неделю российские военные не оставляли попыток окружить, а потом и захватить Авдеевку. В первой половине недели враг имел частичные успехи в районе Красногоровки, а затем застрял в боях за террикон между селом и Авдеевкой.

С начала наступления на Авдеевском направлении у русских войск ощутимо возросла численность еженедельных потерь – как в живой силе, так и в бронированной технике. Но, несмотря на это, враг не планирует останавливать свое наступление.

Так же определенные успехи у россиян были и к югу от Северного, что на южном фланге Авдеевки. Впрочем, о каком-то окружении украинских сил, о котором мечтают россияне, говорить совсем рано.

Наступление россиян на Авдеевку: смотрите карту

Ситуация вокруг Бахмута

Также довольно интересна ситуация вокруг Бахмута. В настоящее время в южных окрестностях города продолжается продвижение украинских сил. Больше всего его последствия заметны в районе Клещеевки.

В течение последней недели украинские военные смогли закрепиться за железнодорожным путём, который проходит из Бахмута на Горловку. Еще раньше это же удалось сделать вблизи Андреевки.

С момента, когда россияне начали массированное наступление чуть ли не по всей линии фронта, сам юг Бахмута остается едва ли не ключевым местом, где украинские войска не отдают врагу инициативу.

ВСУ наступают под Бахмутом: смотрите карту

В это же время русские военные неожиданно пошли в контрнаступление на северном фланге Бахмута. Враг имел частичный успех в районе Берховки и Ягодного.

Еще летом здесь была попытка наступления украинских войск. Тогда украинские военные искали слабые места в обороне противника, но в итоге командование решило сосредоточить главные усилия на южном фланге.

Россияне пошли в наступление к северу от Бахмута: смотрите карту

Наступление на Купянском направлении

Так же российские войска не прекращают попыток наступать и по другим направлениям. До сих пор продолжается российское наступление на Лиманском направлении, правда, уже без успехов для врага.

Частичные успехи были на Купянском направлении. Пробить украинские позиции в лоб у Синьковки не удалось, поэтому российские войска теперь пытаются продвигаться во фланг со стороны Орлянки.

Наступление россиян на Купянск: смотрите карту