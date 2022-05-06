ВСУ отбили 11 атак врага на Донбассе: карта боевых действий по состоянию на 6 мая

Вооруженные Силы Украины уже 72 дня не дают врагу продвигаться по нашей территории. По состоянию на 6 мая карта боевых действий почти не изменилась.

Российское войско продолжает пытаться захватить Юг и Восток Украины. Поэтому самые горячие точки сосредоточены по этим направлениям.

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События на фронте

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отчитывается, что российские захватчики продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Наступление врага на Востоке Украины не прекращается. Как известно, российские оккупанты намерены установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями.

Но наши военные дают достойный отпор врагу на этих позициях и всех остальных и надежно держат оборону. За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбили 11 атак. Также удалось уничтожить 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники противника.

Чтобы узнать позиции наших войск и понять, куда они могут продвигаться дальше, россияне цинично осуществляют воздушную разведку.

Детальнее о ситуации на Донбассе

Активные боевые действия в этом направлении, по данным Генштаба, продолжаются. Враг обстреливает позиции наших войск вблизи Лимана.

В направлении Попасной российские захватчики прилагают все силы, чтобы захватить контроль над этим населенным пунктом. Также хотят возобновить наступление на Лиман и Северск.

В окруженном Мариуполе россияне продолжают блокировать подразделения Сил обороны в районе "Азовстали". Они хотят взять завод, где находятся наши защитники и гражданские, под контроль. Поэтому возобновили штурм и с авиацией.

В то же время на Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий врага не было. Но россияне хотят сковать наши войска и уничтожить артиллерийские подразделения, поэтому создают огневое влияние.

Что происходит на других направлениях

Не следует забывать об опасности из Беларуси. Там идет проверка боевой готовности сил реагирования. В то же время на приближенных Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил.

На Северском направлении российские захватчики также не подавали признаков того, что готовятся к наступлению. Возле границ с Украиной они держат незначительное количество личного состава, вооружения и техники.

Также активных действий на Слобожанщине враг не вел. Но продолжаются обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.



Карта боевых действий на 6 мая / Фото Liveuamap

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