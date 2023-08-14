ВСУ окружают Урожайное и Работино: как изменилась карта боевых действий за неделю

В течение недели Силы обороны Украины нарастили и продолжили наступление на Юге. После незначительной паузы продвижение продолжилось, и сейчас украинские войска близки к окружению Урожайного и Работиного.

О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 6–13 августа, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим, опираясь на данные карты DeepStateMAP.

Достойно внимания Жена-алкоголичка, долги и всего 2 недели жизни на фронте: история российского военного

Возможное окружение Работиного

С самого начала активного наступления украинских сил продвижение к югу от Орехова было не таким активным, как на границе Запорожской и Донецкой областей. Несмотря на это, Силы обороны смогли освободить несколько населенных пунктов здесь.

Сейчас наши военные вплотную подошли к Работиному. В сети даже появлялись кадры из этого села. Но Работино до сих пор контролируется россиянами. По меньшей мере, пока – под контролем ВСУ уже два подхода к селу.

ВСУ близки к окружению Работиного: смотрите карту

Урожайное близко к освобождению

Похожая ситуация в настоящее время и в Урожайном. После освобождения Старомайорского возобновление контроля над этим селом стало лишь вопросом времени.

Освобождение Урожайного должно стать логичным следующим шагом, ведь это позволит Силам обороны контролировать сразу две дороги на Завитне Бажання и Старомлыновку.

В настоящее время украинские войска уже контролируют часть Урожайного. Впрочем, окружить группировку россиян здесь несколько сложнее, ведь есть естественная преграда – река Мокрые Ялы.

Какая ситуация в Урожайном: смотрите карту

Контрнаступление в Луганской области

Вооруженные Силы Украины на прошлой неделе также решили показать россиянам, кто настоящие хозяева в Луганской области. Для этого использовали участок фронта возле Кармазиновки, где раньше наступал враг.

Кроме ранее отбитых у россиян позиций, украинские военные смогли продвинуться еще дальше в сторону Кармазиновки. В общей сложности продвижение достигло почти 3 километров в неделю.

ВСУ контратаковали возле Кармазиновки: смотрите карту

Россияне хотят Купянск

Тем временем не успокаивается и враг. Российские войска продолжают оказывать давление на украинских защитников на Купянском направлении. Враг очень заинтересован в том, чтобы проложить новую линию фронта через реку Оскол.

И на прошлой неделе у россиян здесь было определенное продвижение. Нельзя сказать о каких-то серьезных успехах, но несколько посадок враг таки смог захватить.

Россияне идут на Купянск: смотрите карту