ВСУ продвинулись под Угледаром, а россияне прут на Белогоровке: изменения карты фронта за неделю

Прошедшая неделя принесла довольно неожиданные изменения на карте боевых действий. Там, где украинские войска постоянно продвигались, было некое "затишье", но наши военные имели успехи на неожиданных направлениях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю, 30 июля – 6 августа, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим, опираясь на данные карты DeepStateMAP.

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"Затишье" на Юге

Впервые с мая этого года продвижения наших военных на Юге были совсем минимальными. Впрочем, здесь точно не стоит разгонять измену на тему "контрнаступление остановилось".

Напротив, за неделю до этого ВСУ имели значительные успехи и уволили Старомайорское. Итак, на отдельных участках Мелитопольского и Бердянского направлений первая линия обороны врага уже прорезана.

За Старомайорским остается всего несколько километров до второй и ключевой линии обороны россиян. Соответственно, сейчас бои продолжаются уже в промежутке между первым и вторым эшелонами вражеской обороны.

Бои здесь крайне сложны, а наши военные прилагают невероятные усилия, чтобы выбить врага с украинской земли. И в этом им требуется активная поддержка всей страны.

Ситуация на Юге: смотрите карту

Довольно похожая ситуация и вокруг Бахмута. Здесь уже несколько месяцев наши военные имели постоянные успехи, смогли зайти в Клещиевку, а также подойти вплотную к Андреевке, Курдюмовке и Озаряновке.

Впрочем, на прошлой неделе на этом отрезке фронта все бои происходили на ранее определенных рубежах. Основные успехи в этом направлении тоже еще впереди.

ВСУ неожиданно продвинулись под Угледаром

Главным же ньюзмейкером недели стали наши военные на довольно неожиданном направлении – вблизи Угледара. Это направление было одним из ключевых во время наступательной кампании россиян зимой – в начале весны 2023 года.

Впрочем, серьезных успехов враг здесь не имел. А на прошлой неделе наши военные смогли даже устроить удачное контрнаступление. Таким образом, Силы обороны продвинулись в сторону Никольского.

Поселок разделен на две части рекой Кашлагач. Так что нельзя исключать, что на этом участке фронта движение украинских сил продолжится.

ВСУ продвинулись под Угледаром: смотрите карту

Россияне прут на Белогоровке

Пока Силы обороны Украины изо дня в день ищут щели в эшелонированной обороне врага, россияне тоже демонстрируют, что не собираются складывать оружие. Основные усилия врага все еще сосредоточены на Лимано-Купянском направлении.

На прошлой неделе украинские военные мужественно удерживали наступления врага. Впрочем, россияне все же смогли несколько продвинуться. На этот раз россияне имели некоторые успехи на подступах к Белогоровке.

Россияне смогли продвинуться в сторону Белогоровки: смотрите карту