Россия атакует на Торецком направлении и давит на Покровском: карта боевых действий за 12 сентября

Россия не оставляет попыток захватить украинские территории и вернуть уже утраченные позиции. В то же время наши защитники дают достойный отпор врагу.

Ситуация на фронте остается непростой. Известно, что за прошедшие сутки зафиксировано 105 боевых столкновений.

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Ситуация на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районах Гатища, Липцев и Тихого.

Ситуация на Харьковском направлении: смотрите карту

На Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 11 штурмовых действий оккупантов в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебово и Дибровы.

Украинские воины отбили 11 атак: смотрите карту

На Северском направлении Силы обороны отбили одну атаку вблизи Выемки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 6 атак. Усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.

Россия атакует Торецк: смотрите карту

На Покровском направлении наши защитники отбили 30 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Константиновки, Украинская и Георгиевки. В общем, враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времовском направлении россияне совершили четыре атаки наших позиций в направлении Угледара. Враг успеха не имел.

На Ореховском направлении произошло два, безуспешных для врага боестолкновения неподалеку Малой Токмачки.

Ситуация на Ореховском направлении: смотрите карту

На Приднепровском направлении наши воины удерживают позиции. Украинские военные успешно отбили семь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории России активно применял авиацию, осуществлял обстрелы приграничных населенных пунктов.

Россия несет потери

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в технике и живой силе, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии фронта и в тылу.

В общем, прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1270 человек.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 32 удара по районам сосредоточения личного состава россиян, поразили шесть средств ПВО, три пушки на огневых позициях, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два средства дистанционного минирования и два других важных объекта российских захватчиков.