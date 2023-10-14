Враг пытается вести штурмовые действия возле Марьинки и Авдеевки: карта боевых действий 14 октября

Украинские воины продолжают удерживать свои позиции, несмотря на попытки врага возобновить штурмы в нескольких направлениях. Также наши защитники наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Россия не оставляет попыток захватить территорию Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 100 боевых столкновений.

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ВСУ отбивают атаки врага

Всего враг нанес 3 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктов. Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Наситуация тоже остается почти неизменной: враг создает диверсионные группы и уплотняет минные поля. Наукраинские воины отбили более 20 атак врага возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите карту

НаСилы обороны сдерживают наступление россиян у Макеевки Луганской области. Здесь наши защитники отразили более 5 атак врага. Наукраинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

Наши воины наступают у Бахмута: смотрите карту

Наидут ожесточенные бои. Враг безуспешно пытается прорвать нашу оборону. Наши защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово, что в Донецкой области. Наза прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили около 15 атак россиян вблизи Марьинки Донецкой области.

Ситуация возле Марьинки: смотрите карту

Навраг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского.

Ситуация на Шахтерском направлении: смотрите карту

Навражеские войска все еще пытаются восстановить утраченные позиции у Работиного. НаСилы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Подразделения ракетных войск ударили по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, составу боеприпасов и станции РЭБ врага.