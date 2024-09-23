Россияне окружают Угледар и подступают под Курахово: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои. Наиболее сложной ситуация остается на направлениях Донецкой области, в частности районы Украинска, Новогродовки, Угледара, Курахово, Часового Яра и Торецка.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 16 по 22 сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Курское направление

На Курщине продолжаются бои, в частности в течение прошлой недели продолжались попытки россиян контратаковать на северном фланге плацдарма ВСУ, Однако в конце недели военная комендатура Курской области сообщила, что наступление россиян удалось остановить.

В то же время на южном фланге Силы обороны продвинулись на отдельных участках, а в селе Кремяное оккупанты продолжают находиться в полном окружении.

Кроме того, Силы обороны снова успешно прорвали российскую границу в Глушковском районе. Сейчас эта территория в серой зоне.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Купянское направление

На Купянском направлении россияне продолжают давить в районах Синьковки и в направлении сел на берегу реки Оскол – Глушковки, Колесниковки и Кругляковки. Враг прилагает все усилия, чтобы вытеснить Силы обороны с левого берега реки Оскол. По состоянию на 23 сентября врага от реки отделяют более 3 километров.

Также россияне ведут штурмовые действия в районе Новоселовского и Коломийчихи, однако безуспешно.



Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Лиманское направление

Также враг активизировался на Лиманском направлении, в частности усилил атаки в Луганской области, с целью выйти на административные границы региона. На прошлой неделе оккупантам удалось продвинуться в районах сел Макеевка и Невское, а также к северо-востоку от Тернов Донецкой области.

В то же время вблизи Торского Силам обороны удалось отбросить оккупантов.



Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Краматорское направление

На Краматорском направлении продолжаются тяжелые бои почти по всей линии соприкосновения. В районе Приволье Силам обороны удалось отбить ряд позиций, одновременно оккупанты сосредоточили свои усилия в районе Часового Яра и на флангах.

На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в районе Клещеевки. В то же время в Часовом Яре продвижений оккупационных войск уже которую неделю подряд не зафиксировано – наши воины держат оборону города.



Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Торецкое направление

Сложной остается ситуация на Торецком направлении. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в Торецке, а также в районе Нелиповки и Зализного в районе границы с ОРДЛО и в Нью-Йорке. Оккупанты продолжают вести штурмовые действия для захвата Торецка с перспективой дальнейших продвижений на Константиновку.



Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Покровское направление

Еще одним довольно сложным направлением на фронте является Покровское. На прошлой неделе россияне сосредоточили свои усилия в направлениях Покровска, Мирнограда, Селидово и в Украинске. В частности, на прошлой неделе россияне пытались окружить наших воинов в Гродовке, однако им не удалось. Но им существенно удалось продвинуться в поселке и в соседней Николаевке. Таким образом расстояние от линии соприкосновения до окрестностей Мирнограда сократилось до более 3 километров.



Ситуация в районе Покровска и Мирнограда / Карта DeepStateMAP

Враг пытается обойти Селидово по флангам, в самом городе россиян нет. Враг давит на Михайловку и к северу от Цукурино с одной стороны, а с другой – в районе Новогродовки, чтобы взять Селидово в "клешни". Продолжаются также бои в Украинске и в районе Желанного Первого – все село сейчас в серой зоне.





Ситуация в районе Селидово и Украинска / Карта DeepStateMAP

Кураховское направление

Становится все сложнее ситуация на Кураховском направлении. На прошлой неделе оккупантам удалось продвинуться в Александрополе и оккупировать Острое, прорвав оборону украинских войск. Россияне все ближе подходят под Курахово, поэтому усиливается террор города.

Тем временем на севере Красногоровки продолжаются бои. Враг не контролирует город полностью.





Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Угледарское направление

Также более сложной становится ситуация в районе Угледара, где россияне усилили атаки на флангах. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться возле Угледара, Пречистовки и Водяного. Атаки в районе последних сел указывают на намерение россиян окружить город, поскольку более 2 лет атак в лоб не дали врагу результатов. Также россияне намерены захватить логистические пути.

Ситуация становится с каждым днем все сложнее – вокруг Угледара уже формируются "клешни", как это было в свое время с Авдеевкой.

Ситуация на Угледарском направлении / Карта DeepStateMAP

Поддержка Сил обороны

Ситуация на отдельных направлениях становится сложнее и, к сожалению, существует угроза ожесточенных боев за отдельные города, как это в свое время было в Бахмуте, Марьинке и Авдеевке. Однако важно помнить, что Силы обороны нуждаются в поддержке каждого и каждой из нас ежедневно.

Абсолютное большинство тех, кто сейчас защищает наше государство, никогда не намеревались быть военными. Сейчас они могли бы заниматься бизнесом, работать, решать мелкие бытовые проблемы, однако реальность другая.

Наименьшее, что может сделать каждый из нас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.