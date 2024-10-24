Горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: карта боевых действий за 24 октября

Россияне продолжают пытаться наступать на нескольких направлениях фронта. В то же время наши воины достойно дают врагу отпор и держат оборону.

На фронте ситуация остается непростой. В общем, течение минувших суток зафиксировано 148 боевых столкновений.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое.

Ситуация на Харьковщине: смотрите карту

На Купянском направлении за сутки произошло 9 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмы противника неподалеку Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Вишневого и Первомайского.

Враг давит на Купянском направлении: смотрите карту

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековка, Терны, Новомихайловка, Торское и Серебрянка.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Ступочек, Белой Горы и Григорьевки.

На Краматорском направлении враг атаковал 5 раз

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в сторону Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Селидово, Новоторецка, Лисовки, Сухой Балки, Луча, Сухого Яра, Крутого Яра, Миролюбовки, Красного Яра и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Покровском направлении ситуация сложная: смотрите карту

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 34 атаки. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки и Кременной Балки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Антоновки, Новодмитровки, Новоселидовки, Константиновки, Звездного, Острого и Дальнего, активно применял авиацию.

На Кураховском направлении враг провел 34 атаки: смотрите карту

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы.

На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага отбито нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

Четыре раза безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Кроме этого, продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 38 авиударов 55 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Силы обороны наносят удары

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских систем противника.