Россияне наступают на 5 направлениях, ВСУ отразили более 10 атак: карта боевых действий за 6 февраля

Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать всю Донецкую область. На 6 февраля там самая сложная ситуация.

Об актуальной ситуации на фронте рассказали в утренней сводке Генштаба ВСУ. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Силы обороны отразили многочисленные атаки врага на Востоке

В Генштабе отметили во время боевых действий в районе Бахмута полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и вагнеровцев.

Карта боевых действий под Бахмутом

За прошедшие сутки наши подразделения отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Силы обороны отбили многочисленные атаки: карта боевых действий

В то же время противник нанес 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и Дружковки в Донецкой области и совершил 56 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачие, Волфин и Александровка на Сумщине и Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Бударки и Рубленое Харьковской области.

наступательных вражеских группировок не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Нововасильевка, Середина-Буда, Сопич, Бояро-Лежачие, Волфин и Александровка на Сумщине и Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Огурцово, Бударки и Рубленое Харьковской области. На Купянском направлении враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

враг стрелял по районам населенных пунктов Песчаное, Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва – Луганской.

под огонь врага попали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва – Луганской. На Бахмутском направлении огневому влиянию подверглись более 25 районов населенных пунктов, среди них – Спорное, Белогоровка, Николаевка, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

огневому влиянию подверглись более 25 районов населенных пунктов, среди них – Спорное, Белогоровка, Николаевка, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Тарасовка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

под артиллерийские обстрелы попали Семеновка, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка. На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное в Донецкой области.

танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Богоявленко, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Нескучное в Донецкой области. На Запорожском направлении под огневое влияние попали более 30 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области.

под огневое влияние попали более 30 населенных пунктов. Среди них – Новополь, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области. На Херсонском направлении обстрелам, в частности, подверглись Херсон, а также Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Милово, Берислав, Веселое, Ивановка, Никольское, Чернобаевка, Антоновка, Днепровское и Гончарное Херсонской области. Всего около 20 населенных пунктов.

Силы обороны мощно отработали по россиянам

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

По состоянию на утро 6 февраля боевые потери России уже составляют 132 160 военных. Только за минувшие сутки было ликвидировано еще 870 оккупантов.