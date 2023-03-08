ВСУ отразили сотню атак, Россия, несмотря на потери, штурмует Бахмут: карта боевых действий за 8 марта

Украинские военные держат оборону и отбивают атаки российских войск по всей линии столкновения. Захватчики начали "новое" наступление на Востоке.

В Генштабе ВСУ отчитались о ситуации на фронте по состоянию на утро 8 марта. Показываем динамику на поле с помощью интерактивной карты Deepstate.

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Россия не прекращает попыток захватить Бахмут

Как и в предыдущие недели, оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на:

Купянском направлении,

Лиманском направлении,

Бахмутском направлении,

Авдеевском направлении,

Шахтерском направлении.

Россияне продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

За прошедшие сутки наши защитники отразили более 100 атак противника по указанным направлениям.

Карта боевых действий в Украине

Какая ситуация на направлениях

Россияне нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар. В частности, во время авиаударов враг запустил один "Шахид", который был сбит. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов с РСЗО.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Белогоровка, Спорное, Выемка, Невское и Федоровка.

Оккупанты вели безуспешное наступление в направлении Белогоровки: карта боевых действий

На этом направлении противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва – Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг, несмотря на значительные потери, и дальше штурмует город Бахмут. Также противник ведет безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Берховка, Дубово-Васильевка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Клещиевка.

Россияне штурмуют Бахмут: карта боевых действий

За прошедшие сутки, только возле Орехово-Васильевки враг совершил более 30 безуспешных атак. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Александрополь, Каменка, Северное, Водяное, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Только у Марьинки враг совершил более 20 атак.

Возле Марьинки россияне совершили более 20 атак: карта боевых действий

Вражеским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелял районы более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Ольговское, Затишье, Чаривное, Павловку, Приморское Запорожской области, а также Качкаровку, Милово, Змиевку, Ивановку, Херсон и Инженерное.

Силы обороны отработали по оккупантам

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено.В то же время противник продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.