Бои в Украинске и продвижение врага возле Купянска: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои. Особенно сложной ситуация остается в Донецкой области, где Силы обороны пытаются сдерживать вражеское нашествие.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 9 по 15 сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Контратака россиян на Курщине и новый прорыв ВСУ

На прошлой неделе вражеские войска пошли в контрнаступление в Курской области на северном фланге плацдарма Сил обороны. В результате штурмовых действий враг захватил Снагость с окрестными селами и продвинулся к селу Любимовка. В то же время Силы обороны продвинулись вглубь Курской области, однако неизвестной остается ситуация в селе Кремяное, поэтому оно в серой зоне.

Также, вероятно, Силы обороны прорвали границу между Теткиным и ранее захваченным плацдармом в Глушковском районе области. Пока что несколько приграничных сел в серой зоне.

Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Штурмы врага на Купянском направлении

На Купянском направлении россияне продолжают штурмовые действия в районах Синьковки, Колесниковки и Глушковки, а также возле Степовой Новоселовки и Новоселовского.

Врагу удалось зайти в Синьковку и оккупировать северные окраины села. Стоит отметить, что оно расположено в 8 километрах от Купянска. Враг пытается продолжать продвижение и не отказывается от намерения повторно оккупировать Купянск.

Также враг вплотную подошел под села Колесниковка и Глушковка. От реки Оскол врага отделяют 5 километров.

Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на Луганщине

Новоселовское и Макеевка – два села Луганской области, на которые приходятся основные штурмы врага. Оккупанты стремятся выйти на административные границы области, поэтому села на западе Луганщины являются целью.

На прошлой неделе, к сожалению, оккупационные войска зашли в село Макеевка и захватили часть населенного пункта. Враг продолжает атаковать, чтобы повторно оккупировать это село.



Как изменилась ситуация в Макеевке / Карта DeepStateMAP

Бои на Краматорском направлении

Сложной ситуация остается и в Часовом Яре в Донецкой области, где Силы обороны прилагают все усилия, чтобы враг не продвинулся в городе. Однако оккупанты продолжают давить на Калиновку, что к северу от города. В течение прошлой недели враг сумел там продвинуться.

Также враг продвинулся у Клещеевки, что на юго-востоке от Часового Яра. Пребывание оккупационных войск в селе не подтверждено, однако оно полностью перешло в серую зону.





Ситуация на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Нью-Йорке

Неделей ранее Силы обороны провели контратаку в районе сел Нелиповка и Нью-Йорк в Донецкой области. Однако враг не оставляет попыток продвинуться на этом направлении, поэтому на прошлой неделе повторно захватил несколько позиций в этом районе.

В то же время продвижений врага в Торецке и в окрестностях не зафиксировано. Силы обороны делают все для сдерживания оккупантов.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на Покровском направлении

Ситуацию на Покровском направлении стоит рассматривать отдельно на двух участках. Первая – линия от Воздвиженки до Лысовки в направлении Мирнограда и Покровска. Там сохраняется тенденция к стабилизации фронта. На прошлой неделе оккупанты продвинулись в Гродовке и в направлении Лысовки. То есть силам обороны удается сдерживать вражеские войска. Однако оккупанты обстреливают все прифронтовые населенные пункты, сравнивая их с землей.



Ситуация в районе Покровска и Мирнограда / Карта DeepStateMAP

В районе Селидово и Украинская ситуация сложнее. Селидово полностью остается под контролем Украины, однако враг давит на села возле города – Мариновку и Михайловку и на юго-восток от города. Там на прошлой неделе оккупанты имели продвижение. Не исключено, что намерение россиян заключается в окружении Селидово.

На прошлой неделе враг оккупировал Лысовку и Галициновку, а также большинство города Украинск. Запад города в серой зоне.



Ситуация в районе Селидово и Украинска / Карта DeepStateMAP

Враг планирует наступление на Курахово

На Кураховском направлении ситуация также становится сложнее. Угроза окружения для Сил обороны в районе Невельского, Желанного Первого и Желанного Второго сохраняется. Кроме того, на прошлой неделе враг оккупировал Невельское, а также продвинулся в Красногоровке. Северные окраины города в серой зоне, город почти полностью оккупирован. Пока продолжаются бои в Красногоровке, вражеские войска уже начали продвижение в направлении Александрополя и Острого.

Активностью врага на этом направлении указывает на то, что следующей целью россиян является город Курахово. К восточным окраинам города от линии соприкосновения осталось более 5 километров.

Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои возле Угледара

Ситуация в районе Угледара обостряется. Оккупанты давят на окрестные села – Пречистовку, Водяное и Константиновку, планируя обойти город по флангам и окружить. На прошлой неделе россиянам удалось продвинуться из Пречистовки в направлении Золотой Нивы, а также в Водяном и возле села.



Ситуация на Угледарском направлении / Карта DeepStateMAP

Силам обороны нужна постоянная поддержка

Ситуация на фронте является динамичной – где-то стабилизируется, где-то ухудшается, однако это все не о цветах и стрелках на карте, а о реальных людях, которые делают все для того, чтобы уничтожить врага. Поэтому Силам обороны нужна постоянная поддержка, а проблемы не должны провоцировать опускание рук, наоборот – мотивацию работать на единую цель.

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