Враг продвигается в районе Авдеевки и к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю

После того как ВСУ вышли из Авдеевки, враг продолжает наступать на том же направлении. В частности для наших воинов ситуация осложнена активным использованием россиянами авиации. Также сложной является ситуация в районах Бахмута и Марьинки.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 19 по 25 февраля, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Обратите внимание Зеленский впервые сказал, сколько украинских воинов погибло в войне

Россияне продвигаются в районе Авдеевки

После того как Силы обороны вышли из Авдеевки, враг продолжил наступление на соответствующем направлении. Основными местами столкновений стали села Орловка, Степовое, Ласточкино, Тоненькое и Северное. Оккупанты активно применяют авиацию, сбрасывая управляемые авиабомбы. Кроме того, враг также применяет запрещенные фосфорные боеприпасы.

Самой сложной была ситуация в районе Ласточкино, куда оккупанты наступали с помощью бронетехники. К сожалению, там врагу удалось продвинуться и как следствие, 24 февраля стало известно, что село оккупировано.

Далее враг начал давить на Степовое, Орловку, Тоненькое и Северное. В последнем врагу удалось зайти на окраины. Похожая ситуация и в Орловке и Тоненьком.

Кроме того, враг прорвался в село Бердичи, однако Силам обороны удалось уничтожить противника.

Для наступления россияне активно применяют авиацию и сбрасывают управляемые авиабомбы на позиции наших воинов. Поэтому ситуация становится критической.

Ситуация на Авдеевском направлении по состоянию на начало недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Авдеевском направлении по состоянию на конец недели / Карта DeepStateMAP

Вражеские наступления на Марьинском и Бахмутском направлениях

Еще одним сложным для Сил обороны является Бахмутское направление. Там россияне не оставляют попыток выйти в город Часов Яр для его дальнейшей оккупации. Самые тяжелые бои продолжаются в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Как и на Авдеевском направлении, ситуация осложнена активным применением авиации для ударов управляемыми авиабомбами и вражескими мясными штурмами.

К сожалению, врагу удалось продвинуться в направлениях Богдановки и Ивановского.

Направление Бахмут – Часов Яр по состоянию на 19 февраля 2024 года / Карта DeepStateMAP

Бахмут – Часов Яр, ситуация по состоянию на 25 февраля 2024 года / Карта DeepStateMAP

Кроме того, оккупанты пытаются продвигаться и на Марьинском направлении. Основными направлениями являются села Георгиевка и Победа. Оккупантам удалось продвинуться в районах этих населенных пунктов.

Марьинское направление, ситуация по состоянию на начало недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Марьинском направлении по состоянию на конец недели / Карта DeepStateMAP

Россияне рвутся в Работино, Шойгу "зачистил" Крынки

На этой неделе россияне снова совершили военное преступление, расстреляв по меньшей мере 7 украинских пленных в Бахмутском районе. Украина расследует это преступление и требует реакции международного сообщества.

На прошлой неделе россияне попытались возобновить активные наступательные действия в Запорожской области, в частности с целью повторной оккупации района Работино, однако эта кампания для врага оказалась безуспешной.

Однако оккупанты не оставляют попыток прорваться в само Работино. Бойцы бригад, которые держат оборону там, говорят, что в село заходит "мертвый десант". Однако после высадки из броневика где-то в селе, наши воины находят вражеских десантников и ликвидируют. Такие ситуации повторяются чуть ли не ежедневно.

В то же время изменений линии боевого соприкосновения в районе села Работино в течение недели не зафиксировано.

Еще один интересный эпизод произошел вокруг села Крынки на левом берегу Херсонской области, где наши воины в сверхсложных условиях удерживают плацдарм. Россияне уже месяцами всячески пытаются выбить наших воинов оттуда, зато сами несут потери и все меньше пытаются идти в атаку. Зато министр обороны России Сергей Шойгу заявил Владимиру Путину, что якобы Крынки полностью под контролем россиян и там проведена зачистка, что не соответствует действительности. По состоянию на 25 февраля 2024 года ни одна армия полностью не контролирует село, а ВСУ удерживают плацдарм.

ВСУ отражают вражеские атаки

В сверхсложных условиях нашим воинам удается не только сдерживать вражеские штурмы, но и отбрасывать оккупантов назад на отдельных направлениях. На этой неделе таким стало Марьинское.

23 февраля стало известно, что нашим воинам удалось отбить позиции в районе села Победа возле Марьинки. Также Силам обороны удалось выбить оккупантов с позиций в районе Новомихайловки.



Победа и Новомихайловка до контратак Сил обороны / Карта DeepStateMAP



Победа и Новомихайловка после контратак Сил обороны / Карта DeepStateMAP