ВСУ остановили россиян на Харьковщине, враг оккупировал Уманское: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии соприкосновения продолжаются тяжелые бои – враг пытается наступать почти на всех направлениях фронта. Однако наши воины отражают вражеские атаки и сдерживают их на разных участках. В частности врага удалось остановить на севере Харьковщины.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 20 по 26 мая, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Враг остановлен на Харьковщине

В первые дни прошлой недели линия фронта на севере Харьковщины менялась, однако к воскресенью она стала стабильной и изменений как таковых последние несколько дней не наблюдается. То есть ВСУ смогли остановить новое российское наступление.

На первом плацдарме горячей точкой боестолкновений остается село Липцы. Враг не оставляет попыток продвигаться в направлении Харькова, однако, как и прогнозировали ранее аналитики и эксперты, дойти до города оккупанты не смогут.

Зато россияне терроризируют Харьков, ежедневно атакуя его. В течение прошлой недели враг совершил несколько террористических атак, в частности ударив по типографии "Фактор-друк" и гипермаркету "Эпицентр", забрав суммарно более 20 жизней.

В районе Волчанска ситуация также остается сложной. Однако за прошедшую неделю в самом городе не зафиксировано вражеских продвижений. Однако к северо-востоку от Волчанска увеличилась серая зона.



Ситуация на севере Харьковщины / Карта DeepStateMAP

В то же время стоит отметить, что кроме цели захвата крупных городов, россияне пытаются новыми наступлениями рассредоточить украинские войска, чтобы ослабить другие направления. В частности из-за этого президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне готовятся наступать на еще одном новом направлении. Не исключено, что речь идет о Сумской области. Однако аналитики и эксперты, подобно истории на Харьковщине, уже уверяют – у врага не хватит силы на захват областного центра.

Атаки на Купянском направлении

Тяжелые бои продолжаются и на Купянском направлении. Враг пытается штурмовать в районах сел Ивановка и Берестовое.

В результате атак россияне смогли прорваться в Ивановку и захватить большую часть села. Север населенного пункта остается под контролем ВСУ.

Также враг продвинулся в Берестовом, в которое прорвался неделей ранее. Однако на неделе россияне решили в очередной раз соврать о "победе" и заявили о якобы оккупации села, что не соответствует действительности, там продолжаются бои.





Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои за Часов Яр

Уже на протяжении нескольких месяцев Часов Яр является важной для россиян целью в Донецкой области для дальнейших наступательных действий, однако наши воины прилагают все усилия для отражения вражеских атак. В течение нескольких недель линия фронта неизменно проходила по восточной границе города. Однако, к сожалению, постоянные удары с авиации и штурмы имеют последствия – враг таки сумел прорваться на восточные окраины Часового Яра.

Кроме того, оккупанты продвинулись на юго-востоке от города – в районе села Ивановское. И в самом селе оккупанты также захватили новые позиции.



Ситуация в Часовом Яру / Карта DeepStateMAP

Кроме того, на прошлой неделе россияне прорвались в деоккупированную в прошлом году Клещеевку. Юго-западная часть села остается под контролем ВСУ – в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.





Ситуация в Клещеевке / Карта DeepStateMAP

Наступление россиян на Покровском направлении

Сложной является ситуация на Покровском направлении. В последние недели ситуация на направлении имела тенденцию к стабилизации, однако оккупанты усилили атаки. Основными направлениями стали атаки в направлении сел Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово.

В результате штурмовых действий оккупанты продвинулись вплотную к Новоалександровке и приблизились к Новопокровскому. Уманское, к сожалению, враг оккупировал. Почти полностью захвачено и село Нетайлово.

Цель оккупантов на этом направлении неизменна – захват Покровска. Именно поэтому основные усилия враг сосредоточивает на путях из Очеретино на Новогродовку и с Нетайлово на Селидово.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Красногоровке

Тяжелые бои продолжаются и на Кураховском направлении. Однако в городе Красногоровка ситуация похожа на Волчанск – там продолжаются уличные бои, в которых россиянам успеха достичь не удается. В течение прошлой недели продвижения враг зафиксированы в западной части города. В самом городе остаются несколько сотен гражданских.

Кроме Красногоровки, россияне атакуют также в направлении Невельского, Георгиевки, Победы и Парасковиевки. Вблизи последней враг сумел продвинуться.

Ситуация на Кураховском направлении / Карта DeepStateMAP

Поддерживать армию – основная задача

Еженедельно в наших обзорах мы обращаем внимание на те направления, где произошли изменения на линии боевого соприкосновения, однако это не означает, что бои продолжаются исключительно там. Например, сложной ситуация остается в районе села Работино в Запорожье или в Крынках на левобережье Херсонщины. Наши воины сейчас делают все для сдерживания вражеских продвижений.

Аналогичная ситуация в районах Старомайорского и Урожайного, Красного, Выемки, Белогоровки, Тернов и других населенных пунктов на линии соприкосновения. В то же время враг терроризирует мирное население прифронтовых территорий – Запорожье, Херсона, Харькова и других городов.

Как бы российская пропаганда не пыталась проникнуть в сознание украинцев, важно помнить, что наша защита, наши жизни и наше будущее зависят от тех, кто на передовой.

И помните, если ваше село или город не находится под российскими обстрелами – это только потому, что наши воины остановили оккупантов достаточно далеко от вас. Но война продолжается, поэтому каждый должен действовать или в ВСУ, или для ВСУ.

Самый простой способ поддержки наших бойцов – помощь со сборами на необходимые оружие и снаряжение. Именно для этого работает наш благотворительный– здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.