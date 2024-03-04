Враг захватил Степное, Северное, ВСУ продвинулись в Табаевке: как изменилась линия фронта за неделю

После ухода ВСУ из Авдеевки, враг продолжает наступать в том же направлении, в частности в течение прошлой недели ему удалось захватить еще 2 села – Степное и Северное. Сложная ситуация также на Бахмутском и Марьинском направлениях. Однако ВСУ удалось выбить россиян с позиций в районе Табаевки на Харьковщине.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 26 февраля по 3 марта, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

Обратите внимание На Бахмутском направлении в районе села Ивановское идут жесткие бои, – ВСУ

Россияне давят в районе Авдеевки

В течение недели наиболее ожесточенные бои на Авдеевском направлении разворачивались в районе населенных пунктов Бердичи, Степное, Орловка, Тоненькое и Северное. Враг продолжает активное ведение штурмовых действий с применением бронетехники. Кроме того, оккупанты продолжают наносить десятки ударов управляемыми авиабомбами как в районе линии соприкосновения, так и по прифронтовых территориях. В то же время россияне продолжают нести потери в авиации.

26 февраля россияне оккупировали села Степное и Северное и продолжили давить дальше. Едва ли не наиболее интенсивно россияне пытаются прорваться в село Бердичи – там оккупанты применяют бронетехнику, которую уничтожают наши воины. Все попытки прорваться в село завершаются для врага неудачно, но это возможно только благодаря колоссальным усилиям наших бойцов.

Зато россияне прорвались в Орловку и в течение недели продвинулись в этом населенном пункте, но полностью не контролируют его. Также враг давит на Тоненькое в стремлении прорваться и туда.

Ситуация на Авдеевском направлении по состоянию на начало недели / Карта DeepStateMAP

Ситуация на Авдеевском направлении по состоянию на конец недели / Карта DeepStateMAP

Ожесточенные бои в районе Марьинки

На Марьинском направлении враг также не оставляет попыток наступать. Основные направления вражеских штурмов:

Марьинка – Красногоровка;

Марьинка – Георгиевка;

Марьинка – Победа;

Сладкое – Новомихайловка;

Сладкое – Водяное.

В начале недели враг продвинулся в направлении Красногоровки, а также вблизи Невельского. В направлении Георгиевки оккупанты также продолжают наступать и имели там успех. Похожая ситуация и в районе ранее оккупированного села Победа.

3 марта россиянам также удалось продвинуться в направлении Новомихайловки.



Ситуация на Марьинском направлении в начале недели / Карта DeepStateMAP



Актуальная карта боевых действия на Марьинском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продолжают штурмовать Ивановское

Сложной остается ситуация и на Бахмутском направлении. Там враг не оставляет намерений прорваться к Часовому Яру по линии Богдановка – Ивановское. В последнем в течение прошлой недели продолжались ожесточенные бои. К сожалению, под конец недели оккупанты смогли продвинуться, частично захватив населенный пункт.



Ситуация на Бахмутском направлении в начале недели / Карта DeepStateMAP



Как изменилась линия фронта в районе Часового Яра / Карта DeepStateMAP

Одновременно с активными попытками наступлений и штурмов на разных направлениях фронта, оккупанты продолжают массированные обстрелы прифронтовых территорий Донецкой области из различного вооружения. Россияне применяют управляемые авиабомбы, баллистические ракеты, реактивные системы залпового огня, артиллерию и дроны-камикадзе. Например, 3 марта россияне ударили баллистической ракетой по Покровску, а управляемой авиабомбой – по центру города Курахово.

Россияне отброшены возле Табаевки

Сейчас наши воины вынуждены бороться в условиях недостатка вооружения из-за того, что иностранная помощь затягивается – вопрос нашей борьбы для некоторых становится политической игрой.

В таких условиях нашим воинам приходится разрушать планы врага захватить Бердичи, дойти до Часового Яра или продвинуться в направлении других городов Донецкой области, особенно Славянска и Краматорска.

И даже в условиях ожесточенных боев, наши воины не только крепко держат оборону, но и продвигаются. 1 марта стало известно, что нашим защитникам удалось отбросить врага с позиций в районе села Табаевка, что на Харьковщине. Село еще в основном под контролем россиян, однако потеря позиций к северу от него может быть слишком угрожающей для врага.

Стоит отметить, что на Купянском направлении более месяца линия боевого столкновения оставалась неизменной, хотя бои там продолжаются постоянно.



Успехи ВСУ возле Табаевки / Карта DeepStateMAP

Наши воины сейчас сдерживают противника и отбивают позиции на отдельных направлениях в сверхсложных условиях, поэтому наша поддержка критически необходима для Сил обороны. Именно для этого работает наш– здесь вы всегда можете найти актуальные сборы на нужды наших защитников и защитниц. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.