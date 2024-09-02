Бои за Торецк и Селидово, россияне хотят окружить Угледар: как изменилась линия фронта за неделю

Сложные бои продолжаются по всей линии боевого соприкосновения. Самой сложной ситуация остается в Донецкой области. Также враг штурмует позиции ВСУ в Харьковской и Луганской областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 26 августа по 1 сентября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.

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Продвижение ВСУ на Курщине

Продолжается операция Сил обороны в Курской области. ВСУ удалось продвинуться в районе сел Погребки и Малая Локня и существенно увеличить зону контроля в регионе. В то же время российские войска контратаковали в районе села Коренево и смогли продвинуться там.

В то же время издание Bild утверждает, что даже несмотря на то, что Силы обороны не контролируют село Коренево, нашим воинам удалось замкнуть котел, в котором оказались около 3 000 россиян в районе между плацдармами в Теткино и Снагость, в пределах от украинской границы до реки Сейм.





Ситуация в Курской области / Карта DeepStateMAP

Из-за боев в Курской области, россиянам приходится переводить некоторые подразделения с временно оккупированной территории Украины, однако к обороне приобщают срочников. Бойцы, которые разбили группу россиян и пополнили обменный фонд, рассказали 24 Каналу, что россияне отправили на Курщину подразделение срочников и мобилизованных из Улан-Удэ, а также российских мобилизованных, проходивших обучение на оккупированной территории Донецкой области. Эта группировка понесла колоссальные потери.

Через Курскую операцию враг потерял основные возможности для террора приграничья Сумщины с помощью артиллерии, однако захватчики продолжают наносить, в частности, ракетные удары. Едва ли не ежедневно под ударом город Сумы, где в течение недели враг убил по меньшей мере 1 гражданского человека и ранил более 30 человек.

Штурмы в Волчанске

В мае 2024 года россияне рассчитывали на блестящую операцию на севере Харьковщины, результатом которой могли бы стать оккупация этой части области с подходом вражеских войск под Харьков, однако Силам обороны удалось сорвать вражеские планы.

Уже длительное время враг пытается восстановить штурмовые действия в городе Волчанск, который в свое время стал эпицентром боев на Харьковщине. Уже несколько месяцев часть оккупантов заблокирована на агрегатном заводе в городе, поэтому вражеские войска на прошлой неделе пытались прорваться в центр Волчанска, чтобы деблокировать их. В результате враг понес потери и отступил.

Что касается самого Волчанска, то город, к сожалению, уничтожен на 90%. Там до сих пор остаются около 20 гражданских, которые отказались от эвакуации.



Линия соприкосновения на севере Харьковщины / Карта DeepStateMAP

Кроме того, россияне усилили ракетный террор Харькова. На прошлой неделе враг убил по меньшей мере 6 мирных жителей города попаданием в многоэтажку, а более 130 человек пострадали из-за ударов.

Продвижение врага на Купянском направлении

Основные боестолкновения на Купянском направлении продолжаются в районах сел Синьковка, Степная Новоселовка и Песчаное. И в районе последнего на прошлой неделе врагу удалось продвинуться. Врагу удалось провести штурмовые действия в направлении Колесниковки и Кругляковки.

Также на прошлой неделе враг активизировался в районах оккупированной Коломийчихи и возле Андреевки, где, к сожалению, имел продвижение.



Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Давление на Макеевку и намерения врага захватить Торское

После контратаки Сил обороны в районе Нововодяного, россияне начали прилагать больше усилий для давления на Макеевку Луганской области. В частности, на прошлой неделе врагу удалось захватить несколько позиций ВСУ в районе села.

Также на Лиманском направлении продолжаются постоянные штурмы села Белогоровка, что на Луганщине. Кроме того, враг не оставляет намерений захватить Торское. Скорее – такая задача стоит перед 25-й вражеской армией. По данным источников 24 Канала в спецслужбах, в этой армии творится настоящий хаос: на фоне отсутствия каких-либо продвижений длительное время, в отдельных подразделениях постоянно меняют командиров, которые пытаются выслужиться перед высшим руководством, поэтому посылают как можно больше людей в штурмы. Как результат – потери врага ежедневно только в 36-м полку составляют от 20 до 40 человек.

Поселок Торское для россиян до сих пор остается недосягаемым. Однако враг настолько пытается, что, по данным спецслужб, в районе между Кременной и Торским лежат около 3 000 трупов россиян, которые врагу запрещено эвакуировать.

Сейчас враг пытается захватить Торское силами мобилизованных россиян и боевиков с временно оккупированных территорий, которые конфликтуют между собой. А для мотивации оккупантов продвигаться, им обещают якобы отпуска после взятия села.

И, например, в Ульяновском батальоне, желающих идти в штурмы все меньше и меньше. Поэтому всех дезертиров арестовывают и отправляют в штурмовой отряд, а командир полка "Леф" ежедневно бросает в штурмы не менее 100 оккупантов, что приводит к огромным потерям. Ульяновский батальон, как и 31-я и 104-я бригады на этом направлении, фактически прекращают свое существование. Сами захватчики уверены, что это происходит потому, что командир 36-го полка, в составе которого они воюют, хочет получить для подразделения звание гвардейского. Офицеры же объясняют такие попытки проще – высшему командованию уже доложили о захвате Торского, поэтому сейчас и прилагают такие усилия для того, чтобы это действительно было так.



Линия соприкосновения на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои в Торецке и в окрестностях

Одним из самых сложных направлений на линии фронта является Торецкое. Оккупанты дошли до города с направления Северного, бои продолжаются в восточных окрестностях и некоторые улицы города оккупированы. Также враг подступает к Торецку из села Зализное. В то же время продвижений из Нелиповки на прошлой неделе не зафиксировано, так же как и продвижений в Нью-Йорке. Однако враг давит в направлении Пантелеймоновки и имеет продвижение там.

Враг уничтожает Торецк из всего имеющегося вооружения. Сколько еще гражданских остается в городе – неизвестно.

Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Под угрозой 4 города: ситуация на Покровском направлении

Самым сложным направлением на линии фронта остается Покровское, где сейчас под угрозой оказались сразу 4 города – Покровск, Селидово, Мирноград и Украинск. Все находятся в 10-километровой зоне.

Расстояние от линии фронта до Мирнограда составляет около 4 километров. Враг стирает город с лица земли из всего имеющегося вооружения, там продолжается эвакуация гражданских. Однако на прошлой неделе Силам обороны удалось замедлить темпы продвижений врага к городу, вследствие чего расстояние от линии соприкосновения до окраин почти не изменилось.

От линии фронта до окраин Покровска – 8 километров. В городе еще остаются тысячи людей, ежедневно из Покровска едут эвакуационные поезда, которые помогают местным выехать в Днепропетровскую, Кировоградскую и западные области Украины. Железнодорожники продолжают осуществлять рейсы в город несмотря на опасность, хотя всем приходится работать в бронежилетах. Как и в Мирноград, на прошлой неделе расстояние от линии фронта до города почти не изменилась, потому что Силам обороны удается замедлять врага. Сейчас оккупанты давят на Красный Яр и Гродовку.



Ситуация в районе Покровска и Мирнограда / Карта DeepStateMAP

Ситуация в районе Селидово значительно сложнее. Враг захватил Новогродовку и Мемрик, значительную часть Михайловки. Таким образом вражеские войска подошли вплотную под город. Информации о том, закрепился ли враг на восточных окраинах Селидово, – нет, однако несколько улиц уже в серой зоне. В то же время продолжается эвакуация гражданских под постоянными обстрелами россиян.

Захват россиянами Карловки и Калинового, а также штурмы Галициновки создают непосредственную угрозу для Украинского, расстояние до окраин которого от линии фронта составляет около 1,5 километра.



Ситуация в районе Селидово и Украинска / Карта DeepStateMAP

Враг хочет окружить Угледар

Последние несколько недель оккупанты активизировались на Угледарском направлении. Целью врага является захват Угледара, однако с учетом опыта предыдущих попыток с привлечением тихоокеанской морской пехоты, которые закончились для врага провалом, россияне хотят окружить город.

На это указывает активность врага на флангах на восток и на запад от города. На прошлой неделе враг продвинулся на запад от Павловки и Угледара. На северо-востоке от города враг пытается дойти до Водяного, а также захватил Парасковиевку и штурмует Константиновку.

Оккупанты, очевидно, учли прошлый опыт и не желают в лоб штурмовать Угледар.





Ситуация на Угледарском направлении / Карта DeepStateMAP

Впереди сложная осень

Осень, которая нас ждет, очевидно, будет сложной и напряженной. В Донецкой области продолжаются сложные бои в Часовом Яре, Торецке, возле Мирнограда, Покровска, Селидово, Украинска, в Красногоровке и возле Угледара. Также россияне усиливают давление на села на западе Луганщины. И, конечно, продолжают ракетный террор, атакуя жилые дома и объекты энергетики.

И, в отличие от прошлой или позапрошлой осени, враг не будет действовать безнаказанно. За каждый удар по Украине будет удар по России. Пока враг пытается захватить нашу территорию, будет терять собственную.

А для этого нам нужно единство в поддержке тех, благодаря кому Украина продолжает существовать и дает отпор россиянам. Конечно же, речь идет о Силах обороны. Наименьшее, что может сделать каждый из нас, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.