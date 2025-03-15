Россия активно штурмует Покровский, Торецкий и еще 2 направления: карта боевых действия 15 марта

Продолжаются 1116 сутки борьбы Украины против российской агрессии. Всего в течение прошлого дня, 14 марта, на фронте было зафиксировано 149 боевых столкновений.

Россия нанесла 93 авиационных удара, применила 2 ракеты, сбросила 145 КАБов, а также привлекла для поражения 2402 дроны-камикадзе и осуществила 5406 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне 3 раза штурмовали позиции ВСУ в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении было 4 атаки оккупантов неподалеку Загрызово и Петропавловки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 20 раз. Они пытались продвинуться вперед у населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполовка, Торское, а еще в направлениях Нового и Дроновки.

Россия атаковала возле Новоегоровки: смотрите на карте

На Северском направлении возле населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Верхнекаменское и Григорьевка враг 7 раз атаковал позиции ВСУ.

На Краматорском направлении зафиксировано 4 боестолкновения возле населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.

На Торецком направлении Россия 24 раза атаковала возле населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

Враг атаковал возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 43 штурмовые и наступательные действия агрессора возле населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лысовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.

Россияне штурмовали возле Покровска: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 9 раз атаковал украинские позиции у населенных пунктов Константинополь, Разлив, Свободное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.

Враг атаковал возле Константинополя: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении ВСУ отбили 3 вражеские атаки вблизи Новополя.

На Ореховском направлении наши защитники остановили 7 российских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.

Россия штурмовала возле Щербаков: смотрите на карте

На Приднепровском направлении ВСУ остановили одну попытку россиян продвинуться вперед.

На Курском направлении зафиксировано 20 боестолкновений.

Россияне атаковали на Курщине: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования вражеских наступательных группировок нет.