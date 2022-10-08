ВСУ отразили атаки россиян в районах 17 населенных пунктов: карта боевых действий 8 октября

Украинские военные метр за метром освобождают населенные пункты от оккупации. Они продвигаются по всем фронтам, однако враг сопротивляется и тоже пытается идти в наступление.

Россияне пытаются удержать временно захваченные территории и помешать наступлению ВСУ. Актуальную информацию с фронта рассказали в Генштабе.

Взрыв на Крымском мосту, полное обесточивание ЗАЭС: основное за 227 день войны

ВСУ отразили атаки в районах 17 населенных пунктов: что сейчас происходит на поле боя

Оккупанты пытаются сорвать активные действия Сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем, российские захватчики наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также враги обстреливают позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведут воздушную разведку.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов: Выемка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Отрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайов.

Карта боевых действий онлайн:

Успехи украинских защитников за прошедшие сутки

Россияне активно привлекают БПЛА разных типов для ведения разведки и нанесения ударов. За прошедшие сутки наши защитники на разных направлениях сбили 8 БПЛА: 5 типа "Орлан-10" и 3 типа "Shahed-136".

При этом ВСУ продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их снабжения. За минувшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа оккупантов.

Подразделения российских сил продолжают нести потери. В частности, в районах населенных пунктов Пологи и Токмак Запорожской области враг потерял около 85 человек ранеными. Информация о погибших уточняется. Известно, что в Луганской области в местную больницу в Новосветловке доставлено около трехсот раненых из заключенных, которые согласились воевать на территории Украины.

А наша авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов россиян. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронной борьбы противника.

Россияне обстреляли более 20 населенных пунктов

сейчас подтвердили информацию об уничтожении складов с боеприпасами врага 5 октября, вблизи населенного пункта Конские Раздоры.

Угроза авиационных и ракетных обстрелов по всей территории Украины остается. Россияне продолжают наносить удары по критической инфраструктуре, а также домам гражданского населения.

В течение суток оккупанты нанесли 7 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов российских террористов пострадали более 20-ти населенных пунктов.

На Северском направлении россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Блешня, Гай и Сеньковка Черниговской области и Стариков Сумской области;

россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Блешня, Гай и Сеньковка Черниговской области и Стариков Сумской области; На Слобожанском направлении били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах 18 населенных пунктов, в том числе: Глубокое, Уды, Огурцово, Стрелка, Колодезное, Двуречное, Нескучное;

били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах 18 населенных пунктов, в том числе: Глубокое, Уды, Огурцово, Стрелка, Колодезное, Двуречное, Нескучное; На Краматорском направлении оккупанты применяли артиллерию разных типов, в районах населенных пунктов: Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Раздоловка, Серебрянка, Григорьевка, Дроновка, Веселое;

оккупанты применяли артиллерию разных типов, в районах населенных пунктов: Спорное, Белогоровка, Верхнекаменское, Раздоловка, Серебрянка, Григорьевка, Дроновка, Веселое; На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов: Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опросное, Майорск, Нью-Йорк, Выемка, Раздолевка, Веселое и Одрадовка;

противник обстрелял районы населенных пунктов: Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опросное, Майорск, Нью-Йорк, Выемка, Раздолевка, Веселое и Одрадовка; На Авдеевском направлении огневого влияния россиян испытали: Авдеевка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка.

огневого влияния россиян испытали: Авдеевка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка. В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Тем не менее, вражеского огня пострадала инфраструктура в районах 16 населенных пунктов. Среди других: Времовка, Темировка, Ольговское, Гуляйпольское и Железнодорожное.

противник наступательных действий не проводил. Тем не менее, вражеского огня пострадала инфраструктура в районах 16 населенных пунктов. Среди других: Времовка, Темировка, Ольговское, Гуляйпольское и Железнодорожное. На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более 27 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

Для ударов по украинским городам за прошедшие сутки оккупанты использовали 7 БПЛА иранского производства "Shahed-136": 3 из них сбили, а 4 таки достигли в Запорожье и Николаев.

К теме – главное с фронта: смотрите видео