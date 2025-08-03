Вражеские войска России не оставляют намерения захватить украинские территории. Аналитики Deep State пишут, что противник имеет продвижение на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где продвинулись россияне?

В DeepState обновили карту около половины 10 часов утра в воскресенье, 3 августа. Согласно их данным, захватнические войска России продвинулись возле 4 населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Торского, Орехового, Зеленого Поля и Новополя,

– говорится в сообщении.

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Противник продвинулся вблизи Торского: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Орехового: смотрите на карте

Агрессор продвинулся вблизи Зеленого Поля: смотрите на карте

Оккупанты продвинулись возле Новополя: смотрите на карте