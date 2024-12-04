Враг продвинулся у 5 населенных пунктов в Донецкой области, в частности в Курахово, – DeepState

Российская армия продолжает штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины на всех участках фронта. Частичный успех врагу удалось иметь вблизи 5 населенных пунктов на востоке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили ночью 4 декабря.

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Где имел продвижение за сутки враг

По данным аналитиков, за сутки российская армия имела продвижение в Донецкой области. Говорится о Кураховском, Покровском и Времовском направлениях.

Враг продвинулся возле Сухих Ялов, Константинопольского, Даченского, Пушкино и в Курахово,

– говорится в заметке.

Россияне имели продвижение у Сухих Ялов: смотрите на карте

Какая ситуация у Константинопольского: смотрите на карте

Что происходит возле Даченского: смотрите на карте

Оккупанты штурмовали позиции ВСУ возле Пушкино: смотрите на карте

Как изменилась линия фронта в Курахово: смотрите на карте

К слову, аналитики DeepState также писали 3 декабря об освобождении Силами обороны населенного пункта Новомлинск в Харьковской области на правом берегу реки Оскол. До этого о деоккупации этого села писали в Генштабе ВСУ.