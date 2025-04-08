Россияне продвинулись возле 3 населенных пунктов, ВСУ тоже имеют успехи: DeepState обновили карту
- Российские войска продвинулись возле населенных пунктов Гуево, Новолюбовка, и Часов Яр.
- Украинские силы отбросили противника у поселка Шевченко в Донецкой области.
Российские войска продолжают давить на Востоке. Известно о продвижении оккупантов возле трех населенных пунктов Курской, Луганской и Донецкой областей.
В то же время в последней украинские силы также смогли оттеснить врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновление DeepState во вторник, 8 апреля.
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Где удалось продвинуться врагу
Аналитики сообщили об успехах украинских сил в Донецкой области. Впрочем, там и в еще двух регионах россиянам также удалось протиснуться.
Силы Обороны Украины отбросили противника в Шевченке. Враг продвинулся возле Гуево, Новолюбовки и в Часовом Яру,
– говорится в сообщении проекта.
ВСУ удалось подвинуть оккупантов в поселке Шевченко: смотрите на карте
Противник имел успехи у Гуево в Курской области: смотрите на карте
Заметим, несколько дней назад уже сообщали о продвижении у Новолюбовки, что в Луганской области, пока сам населенный пункт уже оккупировали. И снова появилась информация о давлении врага на этом участке.
Россияне атакуют возле Новолюбовки: смотрите на карте
Враг давит на Часов Яр: смотрите на карте
Напомним, ранее аналитики обнародовали информацию о том, что ситуация по отрезку Новое – Катериновка – Невское обостряется. Оккупанты продвигаются, имея преимущество на участке. Также продолжаются активные штурмовые действия в направлении Новомихайловки.