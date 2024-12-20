Константинопольское оккупировано: DeepState обновили карту и сообщили о продвижении россиян

Аналитики DeepState обновили карту боевых столкновений в Украине. К сожалению, врагу снова удалось достичь определенного продвижения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова ситуация на фронте по состоянию на 20 декабря

Так, DeepState ночью 6 декабря сообщили, что врагу удалось оккупировать Константинопольское. Этот населенный пункт расположен на Кураховском направлении, а именно по соседству с Успеновкой, которая недавно фигурировала в медиа с упоминаниями о "мешке".

Кроме этого, на том же Кураховском направлении россиянам удалось продвинуться у Зари (севернее города), а также у Зеленовки (южнее города и западнее Константинопольского).

Какова ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

Кроме этого российская армия продвинулась в Новооленовке.

Где расположена Новооленовка: смотрите на карте

Противник также имел успех в Курской области, а именно у Кругленького.

Где расположено Кругленькое: смотрите на карте

К слову, в ОСУ "Хортица" сообщили, что только на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях наступает более 150 тысяч оккупантов. На Кураховском, например, насчитывается около 35 – 36 тысяч единиц личного состава.