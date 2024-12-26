Россия оккупировала Украинку и имеет еще 7 продвижений: карта DeepState 26 декабря

В Украине продолжается сложная борьба на фронте. К сожалению, российской армии удалось оккупировать еще один населенный пункт.

Также россияне продвинулись на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также В ВСУ заявили, что россияне готовятся к штурмам под Курахово

Какие изменения на фронте 26 декабря

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий вечером 26 декабря. Все изменения на фронте касаются Донецкой области.

Согласно обновленным данным, вражеская армия оккупировала Украинку.

Враг оккупировал Украинку: смотрите на карте

Также россияне продвинулись в Даченском, Курахово и Лысовке.

Россия продвинулась в Даченском: смотрите на карте

Враг имеет продвижение в Курахово: смотрите на карте

Россия продвинулась в Лысовке: смотрите на карте

Также аналитики зафиксировали продвижение оккупационной армии вблизи еще нескольких населенных пунктов: Песчаного, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Сонцовки.

Россияне продвинулись возле Песчаного: смотрите на карте

Возле Нововасильевки есть продвижение врага: смотрите на карте

Враг оттеснил ВСУ возле Новоелизаветовки: смотрите на карте

Россия продвинулась возле Сонцовки: смотрите на карте

Также аналитики DeepState уточнили район возле Ровнополя

Ситуация возле Ровнополя: смотрите на карте